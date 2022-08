FIFA 23 unifiera la progression des Clubs Pro et Volta Football

FIFA 23 unifiera la progression Pro Club et Volta Football pour récompenser les joueurs « quel que soit le mode dans lequel ils jouent ». Votre alter ego pourra basculer entre les deux expériences tout en continuant à acquérir de l’expérience pour les Pro Clubs, y compris la progression de la saison. Nous vous donnons tous les détails ci-dessous.

FIFA 23 unifie les Clubs Pro et Volta Football

Comme nous l’avons dit, les joueurs du Pro Club pourront désormais continuer à développer leur joueur s’ils décident de faire le saut vers Volta Football, et vice versa. En plus de pouvoir être en constante évolution, EA Sports entend avec ce changement étendre les options de personnalisation disponibles en investissant dans certains jetons spéciaux, bien qu’ils reconnaissent que certains skins ne peuvent pas être transférés dans les deux modes. Vous pouvez vous attendre à 100 niveaux de déverrouillage par saison grâce aux commentaires de la communauté.

D’autre part, quatre nouveaux avantages ont été ajoutés, y compris le passage léger et l’interception. De cette façon, vous pourrez construire votre lecteur de manière plus détaillée qu’auparavant. Le saut sur le terrain s’accompagnera d’une évolution des modes de jeu d’arcade, qui seront disponibles sous un nouveau stade pour des volta de plus grande longueur et des objectifs plus larges.

Comme pour les améliorations apportées aux rediffusions de matchs classiques avec HyperMotion2, les clubs Volta et Pro verront une nouvelle gamme d’angles de caméra qui apporteront plus d’excitation aux jeux. En fait, dans Volta maintenant, ceux qui ont le mieux performé dans le match seront pointés du doigt, un écran qui rappelle ce qui a été vu dans la séquence finale de Battlefield 2042. Le meilleur buteur, les passes décisives, qui a fait le plus de dribbles. .. sera sélectionné.

Rappelons que FIFA 23 devrait être lancé le 30 septembre sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC, Google Stadia et Nintendo Switch (Legacy).

Source : Présentation FIFA 23