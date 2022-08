Overwatch 2 suggère des prix de microtransaction, les gens se fâchent et Blizzard répond

Blizzard Entertainment ne quitte pas la flaque d’eau et s’est déjà lancé dans une autre. Après les attaques contre Diablo Immortal, un autre de ses jeux gratuits, la société est à nouveau confrontée au problème des microtransactions, même si cette fois le jeu est différent. Overwatch 2 a partagé une enquête avec les joueurs et certains ont été réticents à voir les prix des skins. Cependant, Blizzard n’a pas tardé à intervenir et a envoyé une communauté dans laquelle il confirme que les prix ne correspondent pas aux vrais :

« Cette enquête est entièrement conçue pour comprendre les préférences des joueurs en ce qui concerne les différents types de produits skins Overwatch 2 », note Blizzard. « Les prix qui y apparaissent sont aléatoires pour chaque utilisateur et ne sont pas indicatifs du prix final. Nous prévoyons de partager les détails dans notre boutique » avant le lancement du jeu, le 4 octobre.

Premières alertes utilisateur

« Wow, un de mes amis a reçu l’enquête Overwatch sur son histoire et certains de ces prix qu’ils décrivent pour OW2 sont vraiment chers », a déclaré l’utilisateur Portergauge sur Twitter. « J’espère que c’est l’une des enquêtes les plus chères et que cela n’indique pas qu’ils vont s’appuyer sur autant de monétisation. »

Les prix de différents articles skins tels que des armes, des skins ou des enchantements apparaissent dans l’enquête. On demande aux joueurs s’ils seraient prêts à payer 44,99 $ pour un skin mythique ou 29,99 $ pour un légendaire. Ce qui est clair, c’est qu’il faudra attendre que Blizzard Entertainment définisse les prix définitifs avant de hausser le ton.

Overwatch 2 fonctionnera sous un modèle free-to-play et sortira le 4 octobre sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S, Nintendo Switch et PC. Lisez nos premières impressions du multijoueur ici, car le jeu aura également une campagne d’histoire.

Source | IGN