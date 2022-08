Nouveaux chapitres de mangas et premières d’animes (8-14 août), à quand le retour des grandes séries ?

Cette semaine du 8 au 14 août est une mauvaise semaine comme peu d’autres en ce qui concerne les sorties de mangas et d’animes. Bien que nous ayons eu le vent en poupe avec les retours de One Piece, Chainsaw Man et Black Clover, tous les trois ont pris des vacances et il en va de même pour le reste des grands noms du monde du shonen. En fait, il y a si peu de nouveautés que nous vous recommandons de dépoussiérer votre bibliothèque et d’en profiter pour rattraper ce que vous aviez en attente. Comme nouveauté, et en raison de la situation d’alarme et du DEFCON 5 que connaît Weekly Shonen Jump, nous vous laissons une section où nous vous disons quand votre série préférée revient : Boruto, Dragon Ball Super, Jujutsu Kaisen, My Hero Academia, Spy x Famille, et ainsi de suite.

Tous les mangas sont disponibles sur Manga Plus

Le chapitre sera publié le lundi 8 août à 17h00 (heure locale française)

Manga disponible sur Manga Plus

Le chapitre sera publié le mardi 9 août à 17h00 (heure locale française)

Anime disponible sur Crunchyroll

Le chapitre sera publié le samedi 13 août à 14h00 (heure locale française)

Anime disponible sur Crunchyroll

Le chapitre sera publié le dimanche 7 août à 11h00 (heure locale française)

Anime disponible sur Crunchyroll

Le chapitre sera publié le samedi 13 août à 20h30 (heure locale française)

Anime disponible sur Crunchyroll

Le chapitre sera publié le dimanche 14 août à 10h00 (heure locale française)

Black Clover chapitre 334

Black Clover revient le dimanche 21 août à 17h00.

Boruto chapitre 72

Boruto revient le vendredi 19 août à 17h00 (heure locale française)

Chainsaw Man partie 2 chapitre 102

Chainsaw Man revient le mardi 16 août à 17h00 (heure locale française)

dragon ball super chapitre 87

Dragon Ball Super revient le vendredi 19 août à 17h00 (heure locale française)

Jujutsu Kaisen chapitre 194

Jujutsu Kaisen revient le dimanche 21 août à 17h00 (heure locale française)

Monstre #8 chapitre 69

8Kaijuu revient le jeudi 1er septembre à 17h00 (heure locale française)

My Hero Academia chapitre 363

My Hero Academia revient le dimanche 21 août à 17h00 (heure locale française)

One Piece chapitre 1057

One Piece revient le dimanche 21 août à 17h00 (heure locale française)

Spy x Family chapitre 67