Daredevil dans She-Hulk Lawyer Hulka : premières images du personnage avec le nouveau costume

Cela ne fait que quelques semaines que Mme Marvel a terminé sa première saison, mais Marvel Studios va de l’avant avec son calendrier serré et se prépare pour la première de She-Hulk: Lawyer She-Hulk. Cette nouvelle production, qui fera ses débuts sur la plateforme le 18 août, mettra également en vedette le retour de Daredevil, à nouveau incarné par Charlie Cox. Le compte officiel de la série a partagé un premier regard sur le personnage, qui porte une tenue quelque peu différente par rapport à celle de la série Netflix.

« Voir à quel point l’esprit de Matt Murdock et de Jennifer Walters s’harmonise est quelque chose que les gens vont aimer », a déclaré la réalisatrice Kat Coiro au panel She-Hulk de la Television Critics Association. « Charlie et Tatiana ont une excellente chimie, ça a le ton d’un film de Howard Hawks. » Jessica Gao, une autre des réalisatrices, a ajouté ce qui suit : « Charlie est incroyable et fait du très bon travail. Le ton de la série est très différent, donc le voir dans She-Hulk est très amusant. »

Daredevil : Born Again, une nouvelle série pour le héros de Hell Kitchen

Charlie Cox a fait ses débuts en tant que Daredevil dans la série originale Netflix, qui peut maintenant être vue sur Disney +. Il compte trois saisons, bien que le personnage soit également apparu dans d’autres fictions sur la plateforme, comme The Defenders. Maintenant que Marvel Studios a récupéré les droits, il prépare déjà une nouvelle série mettant en vedette ce personnage. Daredevil : Born Again sera diffusé au printemps 2024 et aura un total de 18 épisodes.

Daredevil et Kingpin (Vincent D’Onofrio) s’affronteront à nouveau dans une autre série de Marvel Studios, dans Echo, le spin-off de Hawkeye. Il semble que ce qui est raconté dans Echo aura son importance pour l’avenir du personnage, étant donné que le méchant fera également une apparition dans Born Again.

