One Piece 1057, quand sortira le prochain chapitre du manga ? date confirmée

Trois semaines après leur retour, One Piece fait à nouveau une pause et reporte de deux semaines le prochain chapitre du manga. Basé sur des révélations inattendues et des progrès dans l’intrigue, Oda nous entraîne vers la saga finale et laisse Wano prêt à être condamné. Le chapitre 1057 sera l’adieu, celui pour savoir si Yamato rejoint enfin les Chapeaux de Paille et pour savoir quelle est la prochaine destination de la bande. Il est temps de commencer un nouvel arc d’histoire avec des illusions renouvelées et également de revoir quand le chapitre 1057 de One Piece sera disponible en lecture gratuite et en espagnol.

Date et heure de la première du chapitre 1057 du manga One Piece

Le chapitre 1057 de One Piece sera présenté en première le dimanche 21 août prochain à 17h00 (heure espagnole locale). Dès lors, il peut être lu gratuitement et en espagnol via Manga Plus. Des spoilers pour cela commenceront à apparaître sur les réseaux à partir du mardi 16, alors soyez prudent. Dans le reste du monde, son heure de première est la suivante :