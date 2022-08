MultiVersus T1 ajoutera un mode arcade, des batailles classées et un skin LeBron en tant que Robin

Player First Games travaille 24 heures sur 24 pour lancer la première saison de MultiVersus, le jeu de combat de Warner Bros. Games. Ce free-to-play développé pour consoles et PC est actuellement en phase de bêta ouverte, qui durera plus longtemps que prévu. Malgré le retard de la saison 1, la société nord-américaine a présenté ses nouveautés lors de l’EVO 2022. Non seulement de nouveaux modes seront ajoutés, mais nous pourrons également profiter d’une version de LeBron James en costume Robin.

L’image partagée par le compte Twitter officiel de MultiVersus confirme deux nouveaux modes de jeu : d’une part, les batailles classées ; de l’autre, le mode arcade classique des titres de combat. Cependant, pour le moment, ils n’ont pas fourni de détails sur le fonctionnement exact de ces nouveaux modes, nous devrons donc attendre que Warner Bros. Games les révèle en temps voulu.

Les nouveaux modes seront également accompagnés de Morty, le 18e personnage MultiVersus. Plus tard, tout au long de cette première saison, son partenaire Rick rejoindra le roster des combattants. On ignore pour le moment quand débutera la saison 1, initialement prévue pour ce même 9 août.

Pourquoi la saison 1 a-t-elle été retardée ?

Warner Bros. Games a partagé une déclaration officielle dans laquelle ils ont laissé tomber les raisons de ce retard. « Nous réalisons que cela peut être décevant pour certains, mais nous voulons assurer à notre communauté que nous nous engageons à fournir un contenu nouveau et passionnant qui ravira les joueurs. » Le battle pass coûtera 950 Gleamium (environ 10 euros) et permettra d’accéder à 50 récompenses.

MultiVersus est désormais téléchargeable gratuitement sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S et PC. Chez Netcost, nous avons joué à la bêta ouverte et nous vous apportons nos impressions finales sur le jeu.

Source | Multi Versus