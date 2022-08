Dragon Ball FighterZ sortira sur PS5 et Xbox Series X/S, mais plus aucun combattant n’est prévu

Des annonces étaient attendues lors de l’EVO 2022 et Bandai Namco n’a pas manqué à sa parole. Le studio japonais Arc System Works travaille sur une version native de Dragon Ball FighterZ pour Xbox Series X, Xbox Series S et PS5. En fait, à travers une déclaration, ils ont confirmé que le netcode de restauration ne sera implémenté que sur les plates-formes de nouvelle génération, ainsi que sur PC. Bien sûr, le développeur a laissé tomber que plus de combattants ou de mises à jour d’équilibre ne fonctionnaient.

« Nous sommes ravis d’annoncer la sortie prochaine des versions PlayStation 5 et Xbox Series X/S de Dragon Ball FighterZ avec le système de rollback netcode implémenté », révèlent-ils dans le communiqué. Après enquête et divers tests, ils ont déterminé que cette fonctionnalité est disponible sur ces systèmes, ils ont donc déjà commencé la phase de production.

Il sera mis à jour gratuitement si vous avez le jeu sur PS4 ou Xbox One

Les joueurs qui ont les versions de la génération précédente auront la possibilité de passer aux nouvelles sans frais supplémentaires. « Nous espérons également que la version PC sera mise à jour » afin que les utilisateurs puissent choisir s’ils veulent jouer avec le netcode de restauration, une fonctionnalité qui améliore les performances des jeux en ligne et permet aux joueurs de différentes parties du monde de jouer leurs matchs sans le présence de décalage. Ceci est particulièrement important dans le domaine de la compétition.

La version native de Dragon Ball FighterZ pour les systèmes actuels n’a pas de date de sortie confirmée. Pendant ce temps, le studio a confirmé qu’il n’avait actuellement pas l’intention d’ajouter plus de combattants ou d’équilibrer les mises à jour du jeu, il semble donc qu’ils aient fermé les portes à plus de contenu post-lancement.

Développé par Arc System Works, Dragon Ball FighterZ est un jeu de combat en deux dimensions mettant en vedette Goku, Vegeta et le reste des personnages du travail d’Akira Toriyama. Avec Xenoverse 2 toujours bien vivant, l’avenir des titres de la saga passe par Dragon Ball : The Breakers, un jeu vidéo multijoueur asymétrique qui sera mis en vente le 14 octobre.

Source | Bandai Namco, IGN