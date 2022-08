Call of Duty annonce un streaming sur le futur immédiat de la saga : date, détails et jeux

Activision Blizzard ne dort pas. Malgré le fait que Call of Duty : Vanguard ait été l’un des jeux les plus faibles de la saga commercialement, l’avenir de la marque est plus que garanti. Déjà à l’horizon proche se trouvent les deux plus gros produits, Call of Duty : Modern Warfare 2 et Warzone 2.0. Infinity Ward présentera les nouvelles les plus immédiates dans un événement spécial, Call of Duty : Next. Lorsque? Le 15 septembre dans une diffusion en direct, bien qu’ils n’aient pas encore fourni le calendrier précis.

Quel contenu sera dans Call of Duty: Next ?

Selon le site officiel, il s’agit d’un événement qui définira « une époque » de la saga et qui rapprochera les joueurs de « l’avenir immédiat de Call of Duty ». Ils promettent qu’il y aura des informations détaillées, ainsi qu’un gameplay en direct et des données sur les innovations qu’ils ont mises en œuvre. Voici le contenu spécifique :

Voici à quoi ressemble l’avenir imminent de Call of Duty : beaucoup plus de détails sur Modern Warfare 2, des informations sur le prochain Call of Duty : Warzone et plus de nouvelles liées à Warzone pour les appareils mobiles (également connu sous le nom de Project Aurora).

Le multijoueur complet de Call of Duty: Modern Warfare 2 sera dévoilé.

Beaucoup des streamers préférés du moment joueront les titres en temps réel

Plus de surprises et d’informations secrètes.

Call of Duty : Modern Warfare 2 est prévu pour le 28 octobre sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S et PC, tandis que la nouvelle version de Warzone sortira courant 2022, sous un modèle free-to- jouer.

Activision Blizzard a également confirmé les dates de la bêta ouverte de Modern Warfare 2, qui se déroulera sur deux semaines différentes : la première exclusive pour PS4 et PS5 et la seconde pour toutes les plateformes. Il y aura également un accès anticipé pour ceux qui ont réservé le jeu vidéo. Vous pouvez lire toutes les informations à ce sujet dans cette news.

Source | ActivisionBlizzard