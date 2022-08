Call of Duty : Modern Warfare 2 confirme les dates de sa bêta ouverte et de son accès anticipé

Activision Blizzard prépare le lancement d’un nouvel opus de sa saga star. Call of Duty : Modern Warfare 2 est le prochain pari d’Infinity Ward, une réinvention du classique qui repose sur ses fondations, bien que le produit soit totalement original. A défaut de quelques mois pour son arrivée en store, l’étude a détaillé les dates de la bêta ouverte, ainsi que l’accès anticipé à celle-ci.

L’accord entre Sony Interactive Entertainment et Activision Blizzard garantit aux joueurs PlayStation certains avantages, comme être le premier à essayer la bêta ouverte. Dans tous les cas, l’accès anticipé est limité à ceux qui réservent le jeu vidéo, comme l’explique la société dans le décompte officiel de la saga sur Twitter.

Dates d’accès anticipé et de bêta ouverte

Premier week-end (uniquement les consoles PlayStation)

Accès anticipé à la bêta ouverte sur PS4 et PS5

Du 16 au 17 septembre

Bêta ouverte sur PS4 et PS5

Du 18 au 20 septembre

Deuxième week-end (toutes plateformes)

Accès anticipé sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S et PC

Du 22 au 23 septembre

Bêta ouverte sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S et PC

Du 24 au 26 septembre

L’une des cartes qui seront disponibles dans la bêta ouverte de Call of Duty: Modern Warfare 2 est le Grand Prix de Marina Bay, un circuit de Formule 1 entier que nous pouvons explorer au milieu d’un conflit moderne.

Le titre sera mis en vente le 28 octobre sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S et PC. De plus, Infinity Ward travaille sur la prochaine Warzone, qui sera disponible gratuitement (sous un modèle free-to-play) sur les mêmes plateformes.

L’avenir à court et moyen terme de Call of Duty sera révélé lors d’un événement le 15 septembre.

Source | ActivisionBlizzard