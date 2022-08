Elon Musk n’a pas l’intention de lancer une console pour concurrencer PlayStation et Xbox : voici les raisons

Fondateur de Space X, StarLink, Tesla… Elon Musk est l’une des personnalités les plus populaires, ambitieuses et puissantes. Il est connu par tous les jeux vidéo qui le passionnent ; Au cours de cette année, il a apprécié Elden Ring et à de nombreuses reprises, il a fait l’éloge du titre From Software. De plus, nous avons également vu comment il a tenté de mettre en place des manières de jouer à bord des voitures de sa prestigieuse marque.

Cependant, et bien qu’il n’aurait aucun problème à aborder une incursion hypothétique sur le marché des consoles, Musk a été franc en répondant à la question de savoir s’il a l’intention de la réaliser : « non », c’est à quel point sa réponse a été courte au cours de sa participation au balado Full Send, l’un des plus importants sur le territoire nord-américain. Voici le discours complet.

« Les consoles sont comme un PC »

Invité à préciser sa réponse, Musk a clairement exprimé son point de vue sur l’état actuel de la concurrence entre Sony (PS5) et Microsoft (Xbox Series X|S) : « En ce moment, les consoles sont fondamentalement comme un ordinateur, donc je ne Je ne vois pas la valeur ajoutée que le lancement d’une nouvelle console entraînerait », explique-t-il.

Quid du rachat de Twitter par Elon Musk ?

L’une des grandes nouveautés de l’année dans tout ce qui se passe sur Internet a été l’intention d’acquérir le célèbre réseau social, l’un des plus utilisés au monde, par le multimillionnaire d’origine sud-africaine. Une opération qui tournait autour de 46 500 millions de dollars et qui semblait sur le point de se clôturer… jusqu’à ce que le lièvre bondisse : après une série d’inimitiés avec le conseil d’administration du réseau social, Musk a décidé de se retirer, et maintenant l’entreprise exige que la transaction est terminée. Dans ce lien, vous avez toutes les informations sur ce qui s’est passé dans l’ordre chronologique. Prochaine étape : le procès entre les deux parties à la mi-octobre.

Source | Elon Musk au Pocast Full Send; par Eurogamer