FIFA 23 améliore ses graphismes pour offrir "détails hyper réalistes"

FIFA 23 est le dernier opus de la longue franchise EA Sports. En 2023 débutera une nouvelle ère détachée de la licence, mais la barre n’a pas été baissée pour cela. L’équipe a travaillé sur des améliorations graphiques pour la version de génération actuelle qui offrent plus d’emballage aux matchs.

Depuis le terrain : un football crédible

L’amélioration la plus évidente est sur l’herbe. C’est le jour et la nuit si on le compare à FIFA 22. Ses responsables parlent de « détail hyperréaliste » qui se perçoit non seulement si on zoome sur les replays, mais aussi dans le déroulement normal d’un match. La dégradation déjà constatée dans les derniers opus se prolonge avec des effets plus détaillés lorsque les joueurs font des entrées.

Mais ce qui se passe lorsque le ballon se dirige vers le but adverse est également pertinent. Le contact avec les filets reçoit le même traitement que l’herbe. Les objectifs présentent désormais une géométrie 3D. Au contact du ballon, la physique des filets s’écoule de manière réaliste en fonction de la force de l’impact et de son parcours à travers celui-ci. Ces changements ont été encouragés par « le lien émotionnel » avec le joueur. Il ne s’agit pas seulement de créer un jeu de football réaliste aux commandes, mais aussi visuellement.

Cette tendance a été transférée au public, qui réagira désormais en applaudissant à l’unisson en fonction des chants qu’ils interprètent. Ils nous donnent un exemple des supporters de l’Atlético de Madrid au Wanda Metropolitano (aujourd’hui Cívitas Metropolitano). Si des applaudissements se font entendre, nous verrons que les fans font le geste en temps réel et coïncident avec le son. Plus de 500 nouvelles chansons de fans du monde entier ont été ajoutées pour apporter encore plus de variété à tout ce qui entoure les spectateurs.

Itérations et exemples de licences renouvelées

Le 10 septembre 2021, EA Sports a annoncé l’accord de collaboration exclusif avec la série A. Les Américains ont marqué un territoire dans une compétition dans laquelle Konami avait licencié certaines de leurs équipes. Près d’un an plus tard, nous savons que la Juventus de Turin reviendra à la FIFA dans les moindres détails, y compris le bouclier et les kits. Bien qu’il n’ait pas transpiré ce qui arrivera à d’autres clubs tels que la Roma ou la Lazio, nous savons que FIFA 23 montrera la ligue italienne avec le même traitement que d’autres compétitions telles que la Premier League ou LaLiga Santander reçoivent. Tableaux d’affichage, publicités, transitions d’avant-match… Tout au niveau de ce qui se voit à la télévision.

HyperMotion2, la technologie dont nous avons longuement parlé dans notre entretien avec Sam Rivera, sera chargée de générer des répétitions d’intelligence artificielle des moments qu’elle considère comme stellaires. Si nous prenons un objectif comme exemple, nous verrons maintenant des transitions qui fournissent des informations sur le tir en temps réel. Vitesse, puissance, précision… Tout comme dans les émissions officielles, uniquement générées par cette fonction.

Les cinématiques d’avant-match font l’objet d’une mise à jour majeure dans les stades les plus célèbres de la planète. Du point de vue d’un drone, ils ont pris de nouvelles données de leur environnement pour rafraîchir les instants avant que les footballeurs ne sautent sur le terrain. Et oui, vous pouvez maintenant jouer les matchs en changeant le commentaire sur le lecteur de musique officiel EA Sports.

Rappelons que FIFA 23 devrait être lancé le 30 septembre sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC, Google Stadia et Nintendo Switch (Legacy).

Source : Présentation officielle de FIFA 23