Kingdom Hearts, Aladdin, Peppa Pig et My Little Pony ensemble dans le mod Elden Ring le plus rare : vous feriez mieux de le regarder en vidéo

Il y a des moments où, après avoir été témoin de quelque chose qui nous dépasse, nous pensons que « nous ne savons même pas quoi dire ». Et c’est exactement ce que nous avons ressenti dès que nous avons découvert le mod Elden Ring le plus étrange que nous puissions imaginer. Nous ne trompons personne avec le titre de cet article : Sora (Kingdom Hearts), le génie de la lampe d’Aladdin, Peppa Pig et My Little Pony se sont tous joints à la même bataille, remplaçant Rennala, la reine de la pleine lune et sa légion de suiveurs.

Rennala est le boss final de l’Académie Raya Lucaria, l’imposant bâtiment sur une falaise dans la région de Liurnia. Si vous faites attention à la vidéo que nous vous proposons ci-dessous, vous verrez qu’elle a été remplacée par le Génie de la Lampe d’Aladin, bien qu’elle nous donne qu’il ne va pas nous exaucer les vœux si facilement. Sora est le protagoniste qui doit lui faire face, tandis que les personnages de Peppa Pig et My Little Pony sont répartis sur le champ de bataille. Voir, c’est croire.

Il n’y avait pas de Lamp Genie dans notre version du jeu, mais Rennala nous a donné du fil à retordre la première fois que nous avons décidé de la défier au combat. Cependant, comme nous l’avons fait avec tous les boss du jeu, après plusieurs tentatives, nous avons réussi à la vaincre. Vous aussi vous voulez le faire ? Alors vous ne pouvez pas manquer notre guide complet Elden Ring, dans lequel vous trouverez également une visite étape par étape de l’histoire, l’emplacement de toutes les armes légendaires, des secrets et bien plus encore.

Elden Ring est l’un des plus grands succès de la génération. A tel point que son créateur, Hidetaka Miyazaki, va recevoir un prix prestigieux que des légendes telles que Shigeru Miyamoto (Nintendo) et Hironobu Sakaguchi (Final Fantasy) ont remporté à l’époque. Le jeu est disponible sur PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S et Xbox One.

Source | Jardin des yeux sur YouTube