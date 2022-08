6 moments du Seigneur des anneaux qui nous ont donné la trilogie cinématographique au cinéma

Le 2 septembre, la série The Rings of Power sera présentée en première sur Amazon Prime Video, une préquelle de l’œuvre de JRR Tolkien qui nous ramènera à la Terre du Milieu, bien qu’à une époque beaucoup plus ancienne (le Second Age). Profitant de ce retour, c’est le moment idéal pour revoir les romans et redécouvrir la trilogie cinématographique de Peter Jackson. Chez Netcost, nous voulions sauver certains des moments les plus excitants :

1. La Communauté de l’Anneau, Le Conseil d’Elrond (Le Seigneur des Anneaux : La Communauté de l’Anneau) est née

Gandalf le Gris réapparaît à Hobbiton pour fêter l’anniversaire de Bilbo, mais le vieux sorcier veut plus que des feux d’artifice et de l’herbe. L’Anneau Unique a été trouvé et les forces de Sauron ont commencé à se déplacer. Ainsi, lorsque Frodon hérite d’un fardeau aussi lourd, il est contraint de fuir le Nazgul et se retrouve à Fondcombe. Au réveil, le Conseil d’Elrond est sur le point de commencer.

Les représentants des races lointaines et les habitants de la Terre du Milieu se demandent quoi faire ensuite. Certains soutiennent qu’il est préférable d’utiliser l’anneau, tandis que d’autres soutiennent que la seule solution est de le détruire. En fin de compte, la deuxième option l’emporte et Frodo Baggins devient le Ringbearer. La Communauté de l’Anneau est une réalité, le voyage vers le Mordor commence avec ces membres : Frodon, Sam, Merry, Pippin, Aragorn, Boromir, Gandalf, Legolas et Gimli.

La communauté de l’anneau.

2. « Fuyez, imbéciles ! (Le Seigneur des Anneaux : La Communauté de l’Anneau)

Les Mines de la Moria sont devenues un tombeau. Balin et le reste des nains se sont battus vaillamment, mais sont tombés aux mains des orcs et d’autres vermines de l’obscurité. Soudain, quelque chose s’éveille dans l’obscurité, un ancien mal, un ancien danger. La Compagnie s’enfuit vers l’extérieur tout en se protégeant des attaques de l’ennemi. Cependant, le Balrog de Morgoth attend avec colère d’interrompre leur fuite. Galdalf s’avance et tire son bâton de sorcier : « Vous ne pouvez pas passer ! » crie-t-il. Ensuite, frappez le sol avec le bâton et le monstre tombe de la falaise.

Tout semble terminé, mais au dernier moment, le Balrog attrape Gandalf et le jette dans l’abîme avec. Avant que cela n’arrive, avec les orcs sur leurs talons, le maiar parvient à prononcer quelques mots : « Fuyez, imbéciles. Et ça tombe. Les autres pensent qu’ils ont perdu Gandalf pour toujours…

Fuyez, imbéciles !

3. La Bataille du Gouffre de Helm (Le Seigneur des Anneaux : Les Deux Tours)

Rohan et son roi Théoden sont sous l’influence de Saroumane, qui par Langue de Serpent a pollué et intoxiqué l’esprit du souverain. Lorsque Gandalf le Blanc arrive dans la ville, il voit que le monarque est complètement subjugué, alors il le libère de la prison mentale dans laquelle il était enfermé. Son cerveau retrouvé, le roi s’apprête à organiser sa défense contre le siège imminent qui se rapproche de plus en plus. Ils se retirent à Helm’s Deep, un fort pratiquement imprenable, mais avec un point faible.

« Attendez mon arrivée aux premières lueurs du cinquième jour. A l’aube, regarde vers l’est. Le combat se poursuit toute la nuit, un siège imparable, violent et constant. Tous les gens, même les paysans, luttent pour leur survie. Bien que tout semble perdu, à l’aube Gandalf apparaît pour les sauver d’une mort certaine. Contrairement aux romans, dans la version de Peter Jackson, les elfes participent à la bataille, un détail qui a suscité une certaine controverse à l’époque.

Ils arrivent…

4. Charge des Rohirrim (Le Seigneur des Anneaux : Le Returnal du Roi)

La bataille des champs du Pelennor est l’un des moments les plus impressionnants du Seigneur des anneaux, l’une des séquences les plus emblématiques du cinéma. Encore une fois, la défaite semble planer sur un autre des peuples libres de la Terre du Milieu. Minas Tirith, la capitale du Gondor, est sur le fil du rasoir. Cependant, le Roi Théoden et ses Cavaliers du Rohan ne vont pas laisser les armées du Mordor écraser le Gondor.

« Avancez les ténèbres sans crainte », harangue le souverain. « Combattez, cavaliers de Théoden, les lances tomberont, les boucliers se briseront, les boucliers se briseront, l’épée restera encore. Rouge sera le jour, jusqu’au lever du soleil. Roule, roule, roule vers la désolation et la fin du monde. Mort, mort, mort… Rohirrim !

Rohirrim !

5. « Aucun homme ne peut me tuer », le destin du Roi Sorcier d’Agmar (Le Seigneur des Anneaux : Le Returnal du Roi)

Les Nazgul étaient des rois dans le passé, des hommes qui régnaient sur la Terre du Milieu et qui ont été corrompus par Sauron. Les anneaux de puissance qu’ils portaient sur leurs doigts étaient contrôlés par l’Anneau Anneau, de sorte qu’ils sont progressivement devenus esclaves des ténèbres. Les spectres réapparurent au Troisième Âge, attirés par le balancement de l’Anneau, ne sachant pas que leur vie prendrait fin peu de temps après.

La bataille des champs du Pelennor fait rage alors que le roi sorcier d’Angmar, seigneur des Nazgul, apparaît sur sa monture ailée. « Aucun homme ne peut me tuer », dit-il, paraphrasant la prophétie. Il ne tient pas compte du fait que le visage derrière le casque est celui d’Éowyn. « Je suis une femme », répond la guerrière avant de porter le coup de grâce.

« Je suis une femme! »

6. « Par Frodon ! », la destruction de l’Anneau Unique (Le Seigneur des Anneaux : Le Returnal du Roi)

Le destin de la Terre du Milieu dépend de Frodo Baggins, un halfelin qui aux yeux des hommes et des elfes peut sembler insignifiant, mais même les plus petits êtres peuvent influencer de grands événements. Le hobbit, de plus en plus consumé par l’influence de l’Anneau Unique, poursuit son rude voyage vers le Mont Doom, au cœur du Mordor. Aragorn et le reste de ses amis ne peuvent que gagner du temps maintenant, faciliter la tâche de Frodon en menant des armées hors des Portes Noires du Mordor. « Pour Frodon ! » lâche Aragorn à la fin de la harangue. Et ils le suivent tous au combat.

Au sommet du Mont Doom, Frodon fait face au même dilemme qu’Isildur : détruire l’Anneau Unique ou le garder pour lui. La décision semble prise, mais Gandalf avait raison lorsqu’il a dit que Gollum avait encore un rôle à jouer. Il se bat avec Frodon à l’embouchure du volcan et la créature tombe dans la lave à côté de l’Anneau. Sauron est définitivement vaincu.

La bataille finale.

Outre Le Seigneur des anneaux : Les anneaux de pouvoir d’Amazon, une partie de l’équipe du film travaille sur le film d’animation Le Seigneur des anneaux : La guerre des Rohirrim, prévu pour 2024.