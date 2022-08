Un joueur gagne 20 000 $ après avoir relevé le défi impossible de Halo 2

5 000 $ pour avoir terminé le mode LASO de Halo 2 semblait être un prix très attractif. Cependant, personne n’a pu l’accepter. Jusqu’à ce que le créateur du défi, Cr1TiKal (Charlie White) décide de porter la récompense à 20 000 $, un montant que personne ne peut prendre pour une blague. Surtout l’utilisateur JerVaLin, la première personne à l’avoir après presque 20 ans depuis la sortie du titre. On vous explique en quoi consiste un tel exploit et on vous montre son jeu complet en vidéo ; Ne manquez pas sa réaction à la fin.

À quoi ressemble le mode LASO dans Halo 2 ?

Dès que vous aurez joué à n’importe quel épisode de la saga, vous saurez parfaitement qu’il est courant de voir plusieurs niveaux de difficulté, parmi lesquels le mode légendaire est le plus difficile de tous. On pourrait dire que c’est le plus grand défi pour les mortels, puisque l’intelligence artificielle déclenche ses niveaux d’agressivité, atteignant le point où il est très difficile pour les ennemis de rater leurs tirs.

La particularité du mode LASO est qu’il propose de jouer audit niveau de difficulté, mais avec 13 crânes activés. Il s’agit de ces crânes cachés dans chaque niveau de la campagne, qui une fois collectés débloquent un défi supplémentaire que nous pouvons librement activer ou désactiver avant de commencer une nouvelle mission. Par exemple, le crâne Bad Luck fait que les Grunts ont tendance à vous immoler plus souvent, tandis que Mist désactive en permanence le radar où vous pouvez voir la position des ennemis hostiles.

Bref, le défi est de terminer la campagne au niveau de difficulté légendaire avec tous les défis ajoutés d’un coup, une folie absolue que seul JerVaLin a su réaliser. Il y est parvenu en un peu moins de 6 heures et demie, sans mourir une seule fois. Félicitations !

Source | joueur sur ordinateur