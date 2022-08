Gamestop et Nft, autoroute vers l’enfer

Difficile de ne pas penser au lent déclin des stores vidéo quand on voit le présent des établissements qui vendent des jeux vidéo physiques. Comme alors, les établissements ferment et les chiffres qui les maintiennent debout diminuent. À ce stade, il ne reste plus qu’à se réinventer, une autre chose est que la voie choisie soit la bonne.

Gamestop et les NFT, ne me crie pas que je ne te vois pas

Dans le cas de la célèbre chaîne Gamestop, après une effusion de sang imparable de clients, elle a décidé d’opter pour l’application d’une technologie de pointe pour tenter de sauver les meubles. Les NFT et leurs chiffres de vente vertigineux étaient présentés comme la solution à de nombreux problèmes. Nous savons qu’aucun système n’est parfait, et Gamestop l’a découvert à ses dépens.

Après le scandale de l’hébergement d’un NFT faisant directement référence à une victime du 11 septembre tombant des tours jumelles, il a récemment donné lieu à la vente de NFT de jeux indépendants sans l’autorisation de leurs auteurs.

Le compte de la personne responsable d’une telle impudence, NiFTy Arcade, qui a accumulé un bénéfice de 14 000 $ de l’action, a été suspendu, mais l’exclusivité autorisée par le système de blockchain garantit un accès illimité à toute personne ayant acheté l’actif.

Tout cela ramène au premier plan la nature inconfortable et précaire d’une technologie qui est vendue pour le contraire. Une réglementation est nécessaire qui, en revanche, limiterait les avantages du pari lui-même, c’est-à-dire la sécurité et la confidentialité de vos propriétés virtuelles grâce à l’exclusivité fournie par la blockchain. Bien sûr, il est naïf de penser que quelque chose comme ça ne sera pas contaminé par des personnes ayant des intérêts très différents des idées initiales en général, et de l’utilisateur moyen en particulier. Seul le temps nous dira si vous pouvez jouer franc jeu avec quelque chose qui prétend être l’avenir de notre présent.