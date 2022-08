Elvis a quitté le bâtiment. HBO Max dit au revoir aux nouvelles de Warner après 45 jours de sa sortie en salles

Il semblait que la tempête s’était déjà calmée. Le ciel était nuageux, oui, mais le pire était passé, non ? Eh bien, il s’avère que non. La fusion entre HBO Max et Discovery + qui a gardé en sommeil non seulement les managers mais aussi les abonnés, revient dans la mêlée avec de mauvaises nouvelles.

L’annulation de Batgirl malgré les 90 millions de dollars dépensés pour celui-ci, la suppression de projets de séries et l’annonce de nouvelles formules impliquant l’inclusion de publicité avaient ébranlé HBO Max. La récente assemblée générale des actionnaires a semblé calmer les esprits. David Zaslov, l’homme responsable du changement radical de stratégie, était satisfait de la plateforme de streaming, et certains auteurs ont communiqué via leurs comptes Twitter que leurs œuvres n’étaient pas en danger (voir le cas de The Peacemaker). Et ne vous inquiétez pas, la série The Last of Us est en lieu sûr. Ou alors nous voulons croire.

HBO Max perd l’un de ses principaux avantages

Le fait est qu’il était courant aux États-Unis de voir les premières de Warner en streaming 45 jours seulement après leur passage en salles. Eh bien, ce succulent caramel est terminé. Zaslav a déclaré que:

Cette idée de films coûteux allant directement en streaming, nous ne pouvons pas lui trouver de justification économique.

C’est surprenant de lire cela, car nous croyons fermement que l’arrivée de Dune, Batman ou Fantastic Beasts (ok, peut-être pas tellement le dernier de The Matrix), ainsi que l’offre de prix d’abonnement agressive qui a été donnée pour un temps limité, ont contribué à gonfler le nombre d’abonnés à HBO Max. La première victime est le King of Rock et ceux qui ont voulu bouger leurs hanches avec lui. Elvis, qui aurait dû être prêt à ce que des bonbons se présentent chez nous, a quitté le bâtiment sans date pour son retour. Nous espérons au moins que les frayeurs restent ici, et qu’avec elles nous laissons derrière nous l’incertitude.