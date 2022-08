Hidetaka Miyazaki, créateur de Dark Souls et Elden Ring, recevra l’un des prix les plus prestigieux au Japon

S’il y a un développeur de jeux qui a connu une ascension sans précédent dans l’industrie ces dernières années, ce n’est autre que Hidetaka Miyazaki. Au milieu de 2022, il est pratiquement impossible de trouver un jour où lui, ses jeux ou la communauté qui le suit, ne nous laissent pas de nouvelles autour de lui. Créateur de Demon’s Souls, Dark Souls, Bloodborne, Sekiro: Shadows Die Twice et Elden Ring. Presque rien.

Et parmi de nombreuses autres distinctions, le créatif japonais s’apprête à recevoir l’une des plus importantes de son pays : le prix spécial CEDEC 2022 (Computer Entertainments Developers Conference). Une récompense qui le placera aux côtés des plus grands ; Shigeru Miyamoto et Hironobu Sakaguchi font partie des légendes qui peuvent se vanter d’en avoir une sur leur étagère. L’organisation valorise que ses oeuvres « continuent de fasciner les fans et d’ouvrir des voies dans le genre », tout en mettant en lumière son travail dans Elden Ring : « c’est l’aboutissement ».

De Demon’s Souls à Elden Ring : la création d’un genre

Bien que Miyazaki travaille dans l’industrie depuis des années, c’est Demon’s Souls (PS3) qui lui a permis de commencer à créer une communauté autour de lui. Par la suite, Dark Souls a déclenché un véritable phénomène de masse, et tout ce qui s’est passé ensuite appartient déjà à l’histoire : Dark Souls 2, Dark Souls 3, Bloodborne, Sekiro : Shadows Die Twice, Elden Ring et des extensions comme Artorias of the Abyss, Old Hunters, The Trilogy of the Crowns ou The Ringed City sont responsables du fait que son héritage n’a fait que se répandre.

Son titre le plus récent, Elden Ring, est l’un des grands candidats pour GOTY 2022 ; un véritable succès auquel des millions de joueurs ont joué et qui, même des mois après son lancement, continue de faire parler de lui. L’influence de Miyazaki à la tête de From Software est telle que des dizaines de développeurs ont décidé de nommer leurs titres « soulslike » ; car la formule est devenue un genre en soi.

Source | CEDEC 2022; via Nibellion sur Twitter