Pokémon Scarlet and Purple dévoile la taille de son téléchargement, quand occupe-t-il sur Nintendo Switch ?

Deux mois et demi seulement nous séparent de la première de l’un des jeux les plus attendus de l’année : Pokémon Scarlet et Purple, la neuvième génération de la saga, qui cette fois basera sa région sur de France. Une sortie que les fans de la franchise attendent comme la pluie en mai, mais auront-ils fait de la place dans la mémoire de leur Nintendo Switch ? Grâce à la carte de titre dans l’eShop, nous connaissons déjà la taille exacte de votre téléchargement : 10,2 Go.

Pokémon Scarlet et Purple : tout ce que l’on sait

La date de sortie est fixée au 18 novembre, et pendant que nous nous armons de patience, des nouvelles sur le jeu ont été partagées ces jours-ci. Paldea est le nom de la nouvelle région basée sur de France et il nous a récemment montré la carte complète. A cette occasion, les nouveaux opus allieront le style traditionnel de la saga à des mécaniques de monde ouvert héritées de la Zone Sauvage de Pokémon Épée et Bouclier, ainsi que de Pokémon Légendes : Arceus.

La teracristallisation est l’une des grandes nouveautés, une nouvelle méthode de transformation capable de changer complètement le type d’un Pokémon. Tout le monde peut le faire, même Pikachu, qui peut changer son type en Vol, chose qui semblait impossible jusqu’à présent (même s’il a appris à utiliser le Surf à son époque). Bien sûr, nous savons aussi tout sur les 3 Pokémon de départ.

Pokémon Scarlet et Purple seront mis en vente le 18 novembre sur Nintendo Switch. Si vous ne pouvez plus attendre et que vous souhaitez profiter de la saga, dans ce lien, nous vous indiquons l’ordre chronologique dans lequel vous pouvez jouer à tous les épisodes principaux. Et si vous voulez essayer quelque chose de totalement différent, vous pouvez jeter un œil à tous les spin-offs et mini-jeux Pokémon, classés par plateformes sur lesquelles ils sont disponibles et leur date de sortie.

Source | Pokémon Scarlet et Purple sur le Nintendo eShop