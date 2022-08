Pokémon exclusifs Pokémon Scarlet et Purple : toutes les différences entre les versions

Chaque nouvelle génération de Pokémon est composée de deux jeux avec leurs propres créatures et contenus exclusifs, et Pokémon Scarlet et Purple ne sont pas différents. Bien que le lancement des deux jeux, prévu le 18 novembre sur Nintendo Switch, fasse toujours défaut, on connaît déjà les premières différences entre les versions et les premiers Pokémon exclusifs de chacune. Nous allons faire un petit tour d’horizon afin que vous puissiez choisir et réserver la livraison que vous préférez dans les plus brefs délais.

Pokémon exclusif à Pokémon Scarlet

Larvitar (Pokémon de type Rocher/Sol de 2e génération)

Pupitar (évolution Larvitar)

Tyrannitar (évolution pupitaire et type rock/dark)

Stonjourner (Pokémon de type Rock de 8e génération)

Koraidon (légendaire de la couverture)

Pokémon exclusif à Pokémon Violet

Bagon (Pokémon de type Dragon de troisième génération)

Shelgon (évolution de Bagon)

Salamence (évolution de Shelgon et type dragon/volant)

Eiscue (Pokémon de type Glace de huitième génération)

Miraidon (légendaire de la couverture)

Professeurs Pokémon Écarlate et Violet

Pour la première fois dans la saga, le professeur Pokémon qui nous accueille dans la région de Paldea (dont on connaît déjà sa carte complète, inspirée de de France) changera en fonction de l’édition du jeu que l’on choisira. Nous rencontrerons Sada dans Pokémon Scarlet et Turo dans Pokémon Purple.

Différences entre Pokémon Scarlet et Purple

Dans le jeu, nous serons également étudiants d’une académie de la ville de Mesagoza (le nom vous dit quelque chose ?) et ladite école changera en fonction de l’édition. Ce sera l’Orange Academy dans Pokémon Scarlet et la Grape Academy dans Pokémon Purple. Les uniformes et les éléments décoratifs de chacun changeront selon notre version.

Pokémon légendaires écarlate et violet

Et nous arrivons à la différence la plus évidente, perceptible dans les couvertures. Les deux légendaires de cette édition : Koraidon (Pokémon Scarlet) et Miraidon (Pokémon Purple). Des légendaires plus importants que jamais puisqu’ils serviront également de véhicules pour se déplacer dans la région de Paldea.

Comme pour Sada et Turo, les Professeurs Pokémon, l’un mise sur un aspect futuriste et technologique (Pokémon Purple) et l’autre tout le contraire, quelque chose de plus sauvage et primitif (Pokémon Scarlet).

Nous mettrons à jour au fur et à mesure que de nouvelles différences seront confirmées, mais nous vous invitons à consulter la liste avec tous les Pokémon confirmés, ou l’explication sur la teracristallisation, la nouvelle transformation de Scarlet et Purple.