Le nouveau jeu gratuit d’Epic Games Store est une excellente alternative à Minecraft

Blocs, coopérative et construction. Le jeu gratuit de cette semaine sur Epic Games Store est Unrailed !, dont le nom ne vous dit peut-être rien, mais il pourra vous procurer un sourire et plus d’un après-midi de plaisir si vous lui en donnez la chance. Dans cette curieuse proposition, nous devrons amener notre train d’une gare à une autre tout en évitant toutes sortes de problèmes et de dangers dans des scénarios aléatoires générés de manière procédurale. Avec un 77 sur Metacritic et un mode compétitif inclus, Unrailed ! Il sera disponible en téléchargement gratuit jusqu’au 11 août.

Voici comment le jeu est décrit sur le site Web d’Epic Games Store : « Unrailed ! est un jeu multijoueur coopératif chaotique, à la fois local et en ligne, dans lequel vous devez construire un chemin de fer avec vos amis à travers des mondes générés sans fin de manière procédurale. Vous devez maîtriser les rencontres avec ses habitants, améliorer votre train et l’empêcher de dérailler. Rassemblez des ressources et fabriquez des rails pour prolonger votre voie ferrée et empêcher le train d’arriver au bout. Mais attention ! Il n’y a qu’un seul outil de chaque type C’est essentiel que l’équipe collabore et soit coordonnée pour survivre à un voyage de plus en plus difficile. »

Comment télécharger des jeux gratuits depuis Epic Games Store sur PC

Le processus de téléchargement de jeux gratuits sur Epic Games Store consiste en quatre étapes simples :

La première chose à faire est de créer un compte sur Epic Games Store. C’est gratuit et vous pouvez le faire à tout moment via ce lien. Remplissez tous les champs de données et d’informations nécessaires (nom et prénom, nom d’utilisateur, mot de passe, e-mail, etc., etc.). Acceptez les conditions d’utilisation et vérifiez l’e-mail. Une fois que vous avez votre compte, accédez au lien du jeu que nous avons partagé ci-dessus, connectez-vous et utilisez Unrailed !.

N’oubliez pas qu’avant de jouer, vous devrez installer le lanceur ou le client Epic Games sur votre ordinateur. Il peut être téléchargé à partir de ce lien et offre un accès à toute la bibliothèque de jeux gratuits que nous collectons.