Ibai chute à la cinquième place et Auron le défend : « On a la pression pour qu’ils ne nous disent pas de mauvaises choses »

Les créateurs de contenu gardent toujours un œil sur les classements et les chiffres, des indicateurs qui contribuent en partie à déterminer leur santé en tant que streamers. Cependant, selon le classement TV Top, la chaîne Ibai Llanos Twitch a chuté à la cinquième place en juillet 2022 (les chaînes YouTube sont également comptabilisées). Interrogé à ce sujet par ses followers, Auronplay a fait valoir que la pression sur les influenceurs les pousse à essayer de rester au top pour ne pas recevoir de mauvais mots de leurs fans (ou plutôt détracteurs ?).

« Quand tu es debout, tu as l’obligation de rester debout, parce que si tu descends, les gens prennent ça comme un échec », explique Auronplay. « Aujourd’hui, en fait, j’ai vu TV Top et Ibai, par exemple, était à la cinquième place, ce qui est bien, il n’y a rien de mal à cela, mais il y avait des gens comme lui jeter de la merde. ‘Wow, je ne sais pas quoi, numéro cinq, merde ‘… c’est pourquoi Ibai, moi et quelques autres avons la pression d’être toujours au top pour qu’ils ne nous disent pas de mauvaises choses ».

Selon l’opinion d’Auronplay, il pense qu’Ibai ne voit pas d’inconvénient à être à la première ou à la cinquième place. « Peut-être que s’il essaie plus fort » c’est pour qu’ils ne lui disent pas « quelque chose de mal », poursuit-il. « Je pense que parfois nous le faisons pour ça. »

Qui sont les plus vues en juillet 2022 ?

Vegetta777, Auronplay, Rubius et DjMaRiio étaient les quatre streamers les plus populaires de juillet 2022 sur Twitch. En dessous d’eux se trouvent Ibai lui-même, IlloJuan, Willyrex, Nexxuz, sTaXx et Luzu. Au niveau des diffusions, plusieurs épisodes de Karmaland – la série Minecraft – apparaissent dans presque tous les posts.

Auronplay vient d’exposer quelles sont les règles de Tortilland 2, une autre de la série Minecraft qui est actuellement en cours. Il a déjà dit que la conformité était essentielle pour participer.