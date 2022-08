DC veut être comme Marvel Studios : plan sur 10 ans avec Batman, Superman ou Wonder Woman

La surprenante annulation de Batgirl résonne encore avec fracas alors que le film a déjà été tourné au coût de 90 millions de dollars. Depuis que ces informations ont commencé à être révélées, de nombreuses questions se sont posées sur ce qu’il adviendra de HBO Max en tant que plate-forme. Il a maintenant été confirmé qu’il sera restructuré en un nouveau service fusionné avec Discovery+. Quoi qu’il en soit, l’avenir de DC est lié au cinéma. David Zaslav, PDG de Warner Bros. Discovery, a confirmé son intention de transformer DC en une sorte de Marvel Studios.

« On a fait un redémarrage, on a structuré l’entreprise », a déclaré le dirigeant. «Il y aura une équipe avec un plan sur 10 ans axé uniquement sur DC. C’est très similaire à la structure qu’Alan Horne et Bob Iger ont mise en place très efficacement avec Kevin Feige et Disney. » Le chef d’entreprise a évoqué des super-héros traditionnels tels que Batman, Superman, Wonder Woman ou Aquaman, des marques mondiales qu’ils entendent renforcer à l’avenir.

La qualité plutôt que la quantité

Selon David Zaslav, ils pensent qu’ils peuvent créer une entreprise avec un modèle de croissance plus durable en dehors de DC. « Dans ce cadre, nous allons nous concentrer sur la qualité et nous n’allons pas sortir de film avant qu’il ne soit terminé. L’accent sera mis sur la façon de faire chacun de ces films, dans l’ensemble, de la meilleure façon possible. » Selon leurs mots, « DC est quelque chose » qu’ils peuvent « faire mieux ».

Zaslav souligne qu’ils ont plusieurs titres prometteurs en préparation, des produits tels que Black Adam, Shazam ou Flash : « Nous travaillons sur chacun d’eux, nous les avons vus et nous pensons qu’ils sont géniaux, mais nous pouvons les rendre encore meilleurs. » La nouvelle équipe de Warner Bros. Pictures composée de Mike De Luca, Pam Abdy travaille précisément dans cette veine.

Suite à l’annulation de Batgirl, pour voir comment ces plans se déroulent. Il y a encore des problèmes à résoudre, comme l’avenir de films comme Supergirl, qui est toujours en cours pour l’instant.

Lady Gaga est déjà confirmée pour la suite de Joker et la deuxième saison de Peacemaker est sûre, selon James Gunn.

Source | Collisionneur