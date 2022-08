Multiversus Saison 1 Et Morty Reportés Jusqu'à Nouvel Ordre

La première saison de MultiVersus était prévue pour le 9 août, mais quelques jours seulement après la première, Warner Bros. Games n’avait guère fourni d’informations sur le contenu. Maintenant, à travers une déclaration publiée sur les réseaux sociaux, la société a annoncé le retard de cette saison et l’arrivée de son nouveau combattant, Morty (de Rick & Morty). Et quand sortira-t-il ? Pour le moment, ils n’ont pas confirmé de date plus précise, nous devrons donc attendre patiemment.

Communiqué officiel de WB. Jeux

« Merci beaucoup à tous d’avoir joué à MultiVersus », remercient-ils dans le communiqué. « C’est excitant de voir combien de joueurs apprécient le jeu. Le lancement de la bêta ouverte n’est que le début. Nous voulons faire savoir à tout le monde que nous reportons le début de la saison 1 et la sortie de Morty à une date ultérieure. » Aucune date précise n’est précisée dans le communiqué, mais ils espèrent révéler prochainement l’actualité de la saison et confirmer que le pass de pré-saison se poursuivra jusqu’au 15 août.

« Nous réalisons que cela peut être décevant pour certains, mais nous voulons assurer notre communauté que nous nous engageons à fournir un contenu nouveau et passionnant qui ravira les joueurs. Nous vous donnerons les dates dès que possible, nous apprécions votre patience et votre enthousiasme, et nous sommes impatients de débloquer la saison 1 très bientôt. »

MultiVersus fonctionne sous un modèle free-to-play et peut être téléchargé gratuitement sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S et PC (Steam et Epic Games Store). Êtes-vous intéressé à savoir quels sont les meilleurs combattants d’aujourd’hui? Jetez un oeil à cet article.

Le Battle Pass MultiVersus aura 50 niveaux, vous pouvez donc obtenir de nombreuses récompenses sous forme de skins, d’icônes, de pièces et plus encore. Selon l’étude, il coûtera environ 950 Gleamium, soit environ 10 euros.

Source | WB. Jeux