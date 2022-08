C’est officiel : Lady Gaga accompagnera Joaquin Phoenix dans Joker 2 : Folie à Deux

On dit que lorsque la rivière sonne, l’eau emporte. Ces derniers jours, il y a eu beaucoup de spéculations sur la chanteuse, danseuse et productrice Lady Gaga dans le rôle de Harley Quinn, et toutes les rumeurs viennent de se réaliser, car c’est officiel : l’artiste américain accompagnera Joaquin Phoenix dans Joker 2 : Folie à Deux, dont la date de sortie est prévue le 4 octobre 2024.

L’attente sera longue, mais la participation de Gaga vient de déclencher les attentes des fans. Le détail curieux est qu’il n’a pas été précisé quel personnage il jouera, mais il co-vedette avec Joker, et cela réduit considérablement les enjeux.

Laissez la musique jouer dans l’asile d’Arkham

et, Joker 2 : Folie à Deux sera une comédie musicale, il n’est donc pas surprenant que Lady Gaga, l’une des chanteuses les plus populaires de la planète, soit l’une des grandes revendications lorsque nous nous asseyons pour la voir au cinéma. Il n’a aucun rapport avec les autres œuvres de DC Comics, mais le film fera partie du même univers, comme prévu. La première partie est sortie il y a 3 ans, en 2019 et a réussi à se placer parmi les 50 films ayant dépassé les 1 000 millions de dollars de recettes (sur ce lien, vous pouvez voir la liste complète).

Batgirl, le revers de la médaille

L’une des nouvelles du jour est l’annulation controversée du nouveau film Batgirl, surtout si l’on tient compte du fait que plus de 90 millions de dollars avaient déjà été investis dans sa production. Plusieurs heures plus tard, ses administrateurs en ont parlé et ont clairement fait savoir qu’ils n’étaient pas exactement contents.

Il faudra attendre un peu pour voir Joker 2 : Folie à Deux, car la date de sortie a été confirmée aujourd’hui et sera le 4 octobre 2024.

Source | IGN