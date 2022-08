Le premier concert virtuel de Blackpink dans PUBG MOBILE bat des records

Le jeu vidéo PUBG MOBILE a organisé une série de concerts avec les stars de la K-pop, Blackpink, depuis le 22 juillet dernier. Dans le cadre de cette émission en jeu où la chanson « Ready For Love » a été créée, le record mondial d’audience a été battu en tant que plus grand concert dans un jeu vidéo avec plus de 12 500 000 personnes.

Ce que vous devez savoir sur Blackpink

Ce groupe musical féminin sud-coréen a été formé par YG Entertainment et est composé de Jisoo, Jennie, Rosé et Lisa. Ces chanteurs sont devenus célèbres avec un single avec lequel ils ont fait leurs débuts sur Squre One en août 2016. Cependant, d’autres de leurs sorties telles que « DDU-DU DDU-DU » et « Kill This Love » sont également devenues des succès internationaux.

En 2019, ce groupe a été le premier groupe féminin de K-pop à se produire dans l’un des plus grands festivals de musique aux États-Unis, Coachella. Puis en octobre 2020, le quatuor sud-coréen a sorti son premier album intitulé « The Album » qui a dominé les charts et a été récompensé par de nombreux prix. Une étape récente a été que le groupe a donné son premier concert en direct sur YouTube le 31 janvier 2021.

Célébration à Mexico

Pour célébrer cette collaboration et le record qu’ils ont battu, ce vendredi 5 août, de 14h à 20h, dans un restaurant du centre commercial Encuentro Fortuna, situé au 334, avenue Fortuna, dans le quartier Magdalena de las Salinas, dans le quartier Gustavo A. Madero, développera un événement main dans la main avec des cosplayers internationaux.

maman

Nash-Clive

puchyslove

Shirahime

Ceux-ci seront caractérisés comme les membres de Blackpink et tous les participants pourront interagir avec eux pour prendre des photos. Toutes les conditions d’accès peuvent être trouvées dans les propres réseaux sociaux de PUBG MOBILE.

PUBG MOBILE est un jeu mobile gratuit que vous pouvez télécharger depuis l’App Store iOS, Google Play Store ou Huawei App Gallery.