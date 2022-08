Remake de God of War avec Unreal Engine 5 ? Un utilisateur l’a créé et le résultat est impressionnant

et, c’est le énième cas d’un fan qui se met au travail pour nous montrer un certain jeu avec un aspect graphique et technique complètement différent de l’œuvre originale, soit pour améliorer ou détériorer ses performances et le faire passer pour un titre d’un génération plus âgée. Mais peu nous ont autant surpris que celui-ci ; Il s’agit du premier God of War, arrivé sur PS2 en 2005 de la main de Santa Monica Studio, recréé avec Unreal Engine 5 pour donner lieu à un remake spectaculaire.

Selon son créateur, Teaser Play sur YouTube, la technologie Meta Human a servi à rendre Zeus et Kratos beaucoup plus humains, tandis que diverses techniques avec Nanite, Lumen et Ray Tracing ont permis à la réinvention de ressembler à un jeu actuel — ou un qui n’est même pas encore sorti, en raison de son niveau graphique—. De plus, il a également été chargé de placer la caméra près du God of War pour correspondre au style actuel de God of War (2018) et God of War : Ragnarok. Profitez de la vidéo complète.

God of War : Ragnarok, le 11 novembre sur PS5 et PS4

Le retour de Kratos et Atreus est, avec The Last of Us: Part 2, la sortie la plus attendue de l’année parmi les utilisateurs de PS5 et PS4. Près de cinq ans après l’épisode original, nous sommes sur le point de vivre une nouvelle et intense aventure, qui se déroule à nouveau dans la mythologie nordique. Bien qu’il reste encore beaucoup à voir, dans ce lien vous avez le synopsis de l’histoire, et pour ceux qui voulaient visiter certains royaumes en 2018, voici la carte d’Yggdrasil avec des détails sur chacun d’eux.

Source | Teaser Jouer sur YouTube