Les jeux solo continueront d’être un élément clé pour EA : ce sont les raisons

Si vous faites partie de ces joueurs solo qui aiment les campagnes solo avec l’histoire comme pierre angulaire, n’ayez crainte, car vous continuerez à apprécier des titres comme celui-ci. Du moins d’Electronic Arts, qui a confirmé que les jeux solo resteront un pilier de son activité. Selon les informations partagées par le portail Gaming Bolt, le PDG de l’entreprise, Andrew Wilson, a été énergique pour garantir l’avenir de ce type de projet.

Des jeux pour tous les goûts

Wilson considère que la nature d’un jeu vidéo n’est pas plus importante que d’être clair sur les raisons de sa création, après avoir identifié la façon dont les joueurs pensent et ce dont ils ont besoin. Des éléments tels que « la motivation de base, l’inspiration, la voie d’évacuation, le lien social et l’amélioration de soi », entre autres aspects, sont essentiels lors de la conception d’histoires, de mondes et de personnages.

De même, le directeur financier d’EA, Chris Suh, rappelle également que les GAAS (game as a service) ont représenté plus de 70% de son activité au cours des 12 derniers mois. Quelque chose qui, selon Suh, va continuer à croître : « c’est un flux de revenus étayé, récurrent et très fiable qui continuera d’être le moteur prédominant de notre plan P&L », explique-t-il.

FIFA 23, Dead Space Remake et Star Wars, un gage de succès

Electronic Arts a ses projets d’avenir à court et moyen terme bien ficelés. FIFA 23 (30 septembre) sera la grande sortie de l’année, car elle est très attendue par les amateurs de football et cette année, elle est chargée de nouvelles fonctionnalités. De leur côté, les fans du genre horrifique auront l’occasion d’incarner à nouveau Isaac Clarke dans Dead Space Remake (27 janvier 2023), tandis que ceux de Star Wars ont rendez-vous, si tout se passe bien, en mars 2023, le communiqué leaké. date pour Star Wars Jedi: Survivor.

