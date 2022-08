Koch Media devient PLAION : on passe en revue ses sagas et jeux les plus emblématiques

Si nous parlons d’éditeurs de jeux vidéo, tout le monde connaît probablement le nom de Koch Media. Une entreprise avec près de 30 ans d’histoire dans la production et la distribution de divertissement numérique. Mais il faudra désormais l’appeler autrement : PLAION, le nouveau nom de l’entreprise après avoir achevé la transformation de son image commerciale.

Koch Media nous a permis de recevoir une multitude de jeux et de sagas en France, notamment Final Fantasy, Dragon Quest, Resident Evil, Yakuza, Monster Hunter, Street Fighter, Saints Row, NieR, Metro et Sonic, entre autres. . Voici un aperçu de leurs plans pour l’avenir.

Prochaines versions de PLAION

Ce même mois, plus précisément le 23 août, aura lieu l’une des sorties les plus attendues de l’année par le populaire distributeur : Saints Row, le retour de la saga Volition. Le 28 octobre, pour sa part, Resident Evil Village connaîtra une nouvelle vie grâce à la version Gold Edition, qui comprend le titre principal et le pack de contenu Winter’s Edition, qui met en avant l’ajout du DLC Shadows of Rose.

Comme si cela ne suffisait pas, aujourd’hui l’existence de Tactics Ogre: Reborn a été officialisée, le retour du remake PSP du classique de 1995, qui arrivera le 11 novembre sur PC, PS5, PS4 et Nintendo Switch avec de nombreuses nouvelles fonctionnalités et des textes en espagnol. Dans ce lien, vous avez la bande-annonce, ainsi que des informations sur les différentes éditions physiques et numériques.

Si nous allons plus loin et regardons vers l’année prochaine, il y a un nom qui ressort avant tout : Final Fantasy XVI (été), le nouvel opus tant attendu de la légendaire saga de jeux de rôle de Square Enix. Comme si cela ne suffisait pas, bien que la date exacte de son lancement n’ait pas encore été précisée, on ne peut pas perdre de vue Final Fantasy VII : Rebirth, la suite de Final Fantasy VII Remake qui arrivera à l’hiver 2023.

Source | PLAION (anciennement Koch Media)