Un hippogriffe maltraité et deux étudiants à la rescousse, protagonistes de la nouvelle vidéo Hogwarts Legacy

Les animaux fantastiques ne sont pas toujours des êtres de lumière, parfois ils vous attaquent même si vous ne leur faites pas de mal. Cependant, dans cette vidéo cinématographique de Hogwarts Legacy, qui a été montrée lors d’un événement Autodesk, la situation qui est dépeinte est très différente. Un spécimen d’hippogriffe est maltraité par un groupe de magiciens noirs, tandis que deux élèves de l’école observent la scène de près.

Le résultat de cette histoire spécifique n’est pas encore connu, mais l’un des étudiants tentera de libérer la créature, tandis que la fille sera chargée de rechercher une sorte d’indice.

La présentation a également montré l’outil que les développeurs ont utilisé pour concevoir les personnages du jeu, mais aussi celui que les joueurs peuvent utiliser pour personnaliser l’apparence du sorcier ou de la sorcière protagoniste. Vous pouvez voir la vidéo et les images ci-dessous :

Une toute nouvelle aventure

Ni Harry Potter ni Lord Voldemort, Hogwarts Legacy déroule une histoire se déroulant bien des années avant tous ces événements. Situé à la fin du XIXe siècle, le monde magique fait face à la rébellion des gobelins, dans laquelle intervient également un sorcier aux sombres intentions. A travers une structure de jeu mêlant aventure, jeu de rôle et action, les joueurs devront explorer le château, ses environs et d’autres lieux emblématiques de la saga créée par JK Rowling.

Hogwarts Legacy sortira en 2022 sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S, PC et Nintendo Switch. Le jeu est daté de la fin de l’année, mais Warner Bros. Games n’a pas encore fourni de date de sortie plus concrète. Un indice possible est fourni par le livre d’art officiel, qui sera commercialisé le 6 décembre. Arriveront-ils en même temps ou à une date ultérieure ?

Source | VGC