Meilleurs personnages multiversus en août 2022 : style de combat et caractéristiques

Le nouveau jeu en vogue est MultiVersus, un titre de combat en équipe dans lequel les personnages de Warner Bros. se battent pour être le dernier homme debout sur le champ de bataille. Une énorme communauté s’est créée autour de lui et de plus en plus de joueurs s’y mettent chaque jour. Si tel est votre cas et que vous souhaitez retrouver le chemin de la victoire, nous vous dirons quels sont les meilleurs personnages que vous pourrez choisir en août 2022, en tenant compte des buffs et nerfs de certains pour ne pas avoir de mauvaise surprise.

Meilleurs personnages multiversus en août 2022

Comme il reste encore plus de trois semaines avant d’accueillir septembre, il faut porter une attention particulière aux changements qui ont été confirmés pour certains combattants. Par exemple, Bugs Bunny est très puissant, mais il sera nerfé dans les prochains jours, juste à la fin de l’EVO 2022. Nous ne savons donc pas comment il sera à partir de là. Jouons la sécurité : nous vous disons ici quels sont les meilleurs.

Finn The Human (Assassin) – Il est rapide, il frappe fort et ses pouvoirs se rechargent assez rapidement, alors quoi d’autre ? Il est très amusant à contrôler en raison de son agilité. La meilleure chose est que même après le nerf qu’il a subi, il reste actuellement l’une des options les plus recommandées, notamment en raison de son répertoire d’attaques et de son potentiel à provoquer des coups très dangereux dans les airs. Petit mais costaud.

Batman (Thug) – Le bon vieux Brucey Wayne ne pouvait pas manquer à la liste. C’est un personnage idéal au cas où vous avez des doutes et ne voulez pas vous compliquer la vie. L’un des plus équilibrés et polyvalents, grâce à son répertoire de compétences. Bombes, projectiles, attaques physiques… Batman est capable d’affronter n’importe quelle situation au sol et dans les airs, que ce soit pour se défendre ou pour passer à l’attaque.

Wonder Woman (Tank) – Notre pari personnel, même s’il n’est pas le plus utilisé. Wonder Woman est un personnage très intéressant, même s’il n’est pas le plus puissant. Le premier est qu’il ne nécessite pas beaucoup d’apprentissage pour le contrôler, et le second est qu’il est confirmé qu’il recevra bientôt un buff. Le seul inconvénient, qui fait probablement partie des changements, est que la recharge de ses capacités n’est pas très rapide. La parade parfaite après avoir été touché réapprovisionne le compteur sur son cri puissant, tandis que son épée a une bonne portée.

Harley Quinn (Assassin) – Comme vous l’avez peut-être remarqué, nous avons un faible pour les Assassins. Harley Quinn est rapide, puissante et son style de combat est très varié et recouvre plusieurs facettes. Son point fort est le combat dans les airs, une situation qui se produit souvent dans MultiVersus ; Il est idéal pour profiter de ses coups aériens et de sa rapidité pour ruiner le plan d’évasion des ennemis qui enchaînent plusieurs sauts lorsqu’ils sont en difficulté.

Tom et Jerry (Wizard / Long Distance) – Le duo dynamique du jeu. Charismatique et connu de tous. Leur rôle est très précis, et leurs vertus sont très claires dès qu’on les voit en action : ils ne brillent pas par leur puissance, mais par leur capacité à couvrir beaucoup de terrain et à fragiliser progressivement les rivaux, car il y a de la force dans l’union. . Vous pouvez contrôler la direction de certains de leurs projectiles et ils sont très fiables à longue portée.

Aussi, si vous êtes curieux de savoir quels sont les plus utilisés par les joueurs les plus expérimentés, dans ce lien vous avez la liste complète.