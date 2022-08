Sonic Triple Trouble 16 bits, poursuivant l’héritage des classiques Mega Drive

En 1999, le studio Aspect sort Sonic Triple Trouble en exclusivité sur Game Gear, dans l’ombre de la sortie de Sonic 3 sur Mega Orive. Le studio de Tokyo avait fait évoluer sa propre saveur de Soria pour 8 bits, s’adaptant aux possibilités et aux limites du Master System et de Game Gear, développant des titres qui, bien qu’ils n’aient pas le scintillement de la trilogie 16 bits, avaient leur propre éclat grâce à des conceptions ingénieuses et exploitant au maximum les capacités de certaines machines qu’ils connaissaient comme peu d’autres, créant des jeux que le temps a été chargé de leur donner la reconnaissance qu’ils méritaient.

Noah Copeland, créateur indépendant et grand fan de la mascotte de Sega, s’est demandé ce que ce serait si Triple Trouble était sorti sur Megadrive comme une suite de Sonic 3, avec les possibilités de ce matériel. Et comme il savait que l’entreprise japonaise était peu susceptible de répondre à sa curiosité, il a décidé de se lancer dans un voyage de cinq ans pour transformer son rêve en une réalité déjà présente et jouable pour nous tous.

Un remake de rêve

Après être sorti avec une excellente démo, le jeu est maintenant complètement prêt dans un zip téléchargeable qu’il suffit d’extraire dans un dossier et de l’exécuter. exe pour commencer à jouer. Une introduction jouable relie le jeu à la fin de Sonic 3 et présente l’antagoniste de l’histoire : Fang (ou Nack, selon la version que l’on préfère, qu’on peut même changer dans le menu en un clin d’œil pour les fans).

Une fois le jeu lancé, on se retrouve devant une superbe réinterprétation du titre Game Gear, pleine de nouvelles propositions qui élargissent mais maintiennent l’esprit de l’original. Par exemple, à l’origine, nous ne pouvions choisir que Sonic ou Tails comme protagoniste, car le matériel ne pouvait pas fonctionner avec les deux fonctionnant à l’unisson. Chacun avait aussi certaines particularités qui rendaient différente la transversalité des niveaux. Dans le remake, en revanche, il n’y a pas besoin de choisir et on peut alterner entre les deux à tout moment pour utiliser leurs capacités, comme la capacité de Tails à voler pendant un temps limité en utilisant ses queues, ce qui permet une analyse plus approfondie exploration verticale des niveaux.

Poursuivre l’héritage des Mega Drive Sonics

Outre les astuces et les idées de Triple Trouble, nous trouvons un remix des propres mécanismes de Sonic 3 sous la forme d’appareils, d’ennemis et de mécanismes qui enrichissent l’ensemble et donnent forme à un titre qui est plus que la somme de ses parties et dans lequel Il montre un amour et un investissement de temps spectaculaires. Des détails tels que le travail visuel ou l’adaptation à la Yamaha YM2012 de la bande originale par Yayoi Fujimori dénotent du degré de soin apporté à un jeu qui ravira l’amateur de Sonics classiques.