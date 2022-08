Quels personnages les meilleurs joueurs MultiVersus utilisent-ils ?

L’une des fonctionnalités les plus simples de MultiVersus, et en même temps l’une des plus intéressantes et appréciées, sont ses marqueurs en ligne. Disponibles depuis le menu du jeu, les marqueurs vous permettent de tirer toutes sortes de conclusions, comme les personnages qui raflent la compétition et le choix préféré des proplayers. Il est vrai que rien n’est gravé dans le marbre et qu’ils évolueront au fil des semaines (plusieurs nerfs et buffs ont déjà été annoncés), mais ils servent de guide et d’en-tête pour ceux qui n’ont pas encore décidé sur quel combattant se spécialiser.

Personnages MultiVersus préférés pour 1vs1

Voici les personnages utilisés par les 30 meilleurs joueurs MultiVersus pour les matchs en tête-à-tête :

Personnages MultiVersus préférés pour 2vs2

Quant au roster pour les jeux d’équipe, il comprend de nombreux personnages spécialisés dans le travail de support et change beaucoup du précédent.

Quel est le meilleur personnage de MultiVersus ?

Bugs Bunny. Sans aucun doute. Si avant la première mise à jour c’était Taz, maintenant celui choisi est Bugs. Il domine à la fois les classements 1 contre 1 et 2 contre 2. Il est le personnage le plus répété parmi les experts MultiVersus.

Outre Bugs, les autres visages qui se faufilent dans les premières positions des marqueurs sont ceux de Superman, Batman, Tom & Jerry, Jake et Shaggy individuellement. De son côté, le Géant de Fer et Vilma sont les vedettes de la coopérative.

Meilleurs personnages de support multiversus

Il n’y a qu’un seul Iron Giant méritant parmi les 30 meilleurs joueurs MultiVersus, mais le nombre se multiplie quand on parle de 2 contre 2. Il en va de même pour Vilma, qui prospère dans les matchs par équipe. Ils montrent que ce n’est pas la même chose de se battre dans des duels individuels que de le faire en équipe et il n’y a pas de meilleure preuve que certains personnages sont conçus pour briller dans des tâches de support. Vous pouvez parfaitement vous spécialiser dans l’un lorsque vous jouez seul et dans un autre lorsqu’il est temps de faire des ananas avec des amis.

Pourquoi les gens détestent-ils Perreno ?

En parlant de personnages de support, il y en a un conçu avec 2 contre 2 à l’esprit que même pour ces raisons, il ne parvient pas à montrer sa tête dans les classements. Nous ne voyons qu’un Reindog dans les correspondances de balises et le nombre revient… 21. 21 ! Bravo à celui qui a réussi l’exploit. Mais bien sûr, qui diable est Perreno ?