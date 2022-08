Ni Switch Pro ni Switch 2: Nintendo n’a pas l’intention de lancer de nouveau matériel cette année

Les choses vont bon train pour la Nintendo Switch ; La console et ses jeux se vendent sur les marchés étrangers et la situation de l’industrie en termes de fabrication de composants est à une période difficile. À tel point que Nintendo ne lancera pas de console successeur en 2022. Au lieu de cela, comme l’indique le rapport financier analysé par Nikkei -qui est repris par VGC-, l’entreprise se concentrera sur la garantie de stock pour les prochains mois, car cet été, ils n’ont pas pu fabriquer autant qu’ils l’auraient souhaité et la campagne de Noël approche à grands pas.

Nintendo Switch est au milieu de son cycle : jeux pour cette année et 2023

L’une des raisons pour lesquelles Nintendo n’a pas l’intention de lancer de nouveau matériel est, selon le rapport, que la console hybride est « au milieu de son cycle de vie » (elle est sortie en mars 2017, elle est donc déjà en store depuis 5 années). Une génération dans laquelle la machine a reçu quelques rééditions : le modèle V2, qui est exactement le même que le précédent mais avec une batterie de plus grande capacité, et la Nintendo Switch OLED, une version plus sophistiquée avec diverses améliorations.

Il n’est pas surprenant que la société japonaise ait concentré tous ses efforts sur la plate-forme actuelle, car plusieurs lancements de poids sont prévus pour cette année, 2023 et au-delà. Au premier semestre 2022, nous avons vu des titres comme Mario Strikers : Battle League, Pokémon Legends : Arceus, Triangle Strategy ou le récent Xenoblade Chronicles 3, entre autres. Le 28 octobre, Bayonetta 3 débarque enfin, et le 18 novembre arrive l’un des plus attendus : Pokémon Scarlet et Purple, qui nous a tous surpris hier avec une nouvelle bande-annonce.

2023 est marquée par The Legend of Zelda : Breath of the Wild 2, l’une des sorties les plus attendues de la génération (date à déterminer), et au-delà, sans que personne ne puisse imaginer quand nous l’aurons entre les mains, là est Samus Aran, qui jouera dans une nouvelle mission interstellaire dans Metroid Prime 4.

