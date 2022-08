Joker 2 : Folie à Deux a déjà une date de sortie en salles et ce ne sera pas pour bientôt

Le tremblement de terre de Batgirl a bouleversé le calendrier de sortie de Warner Bros. et DC Entertainment. Pour ceux qui ne le savent pas, le film Batgirl a été annulé après avoir dépensé 90 millions de dollars dessus et les responsables ne le diffuseront même pas sur HBO Max. Cela a laissé quelques lacunes dans l’agenda et, comme le rapporte Deadline, l’une d’entre elles a déjà été comblée par la suite de Joker. À ce jour, la sortie du film (connu sous le nom de Joker 2 : Folie à Deux) est prévue pour le 4 octobre 2024.

Warner avait la date réservée pour « un film DC non annoncé » et au final il semble qu’il ait choisi de répéter la stratégie. La bande originale est sortie le 4 octobre 2019 et ce n’était pas vraiment mauvais. Il a fini par devenir le film pour adultes le plus rentable (R-rated) de l’histoire (R-rated) et fait partie de ce club sélect de 50 films qui ont dépassé 1 000 millions de dollars bruts.

Ce n’était pas seulement un succès auprès du public, mais aussi auprès des critiques. Avant sa sortie en salles, Joker est passé par le célèbre Festival du film de Venise, où il a remporté le Lion d’or du meilleur film et a entamé une course fulgurante vers les Oscars. Nominé dans plus de 11, le film réalisé par Todd Phillips a été couronné de deux statuettes, l’une du meilleur acteur pour Joaquin Phoenix et l’autre de la meilleure musique originale grâce à Hildur Guonadóttir.

Une comédie musicale à Arkham avec Lady Gaga en Harley

Il semble impossible de répéter un tel consensus, mais l’équipe va essayer. Il se veut tout aussi risqué et audacieux et les premières rumeurs laissent entendre que Joker 2 : Folie à Deux sera une comédie musicale avec Lady Gaga dans le rôle de Harley Quinn. Précisément son nom, Folie à Deux, fait allusion à un terme français qui désigne un trouble mental qui touche deux personnes. Il se déroulerait dans l’hôpital psychiatrique d’Arkham et continuerait à faire partie de son propre univers, sans lien avec aucune autre œuvre de l’usine DC.