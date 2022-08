L’ancien champion de l’UFC Conor McGregor revient sur le ring pour se battre dans Road House Remake

Ce n’est pas que les rumeurs ne l’ont pas accompagné pendant toutes ces années, mais maintenant, elles se sont enfin concrétisées. Conor McGregor, ancien champion de l’Ultimate Fighting Championship (UFC), fera ses débuts d’acteur professionnel dans un long métrage. Selon une exclusivité de Deadline, le combattant participera au remake de Road House, qui mettra également en vedette Jake Gyllenhaal.

Le casting qui a été révélé comprend des acteurs et actrices tels que Billy Magnussen, Daniela Melchior, Gbemisola Ikumelo, Lukas Gage, Hannah Love Lanier, Travis Van Winkle, BK Cannon, Arturo Castro, Dominique Columbus, Beau Knapp et Bob Menery. Réalisé par Doug Liman et écrit par Anthony Bagarozzi et Charles Mondry, le classique des années 1980 reviendra sur Amazon Prime Video.

Conor Mc Gregor.

Un paradis tropical aux secrets obscurs

L’histoire de Road House est centrée sur l’ancien combattant de l’UFC, joué par Gyllenhaal, qui est embauché comme videur dans un bar en bordure de route. Il découvre bientôt que rien n’est ce qu’il semble dans le paradis tropical des Florida Keys, il devra donc remettre les poings dans la danse.

Pour le moment, on ne sait pas exactement quel sera le rôle de McGregor dans le film, bien que des sources proches du projet suggèrent qu’il jouera un personnage original et non lui-même. Ce film d’Amazon sera tourné en République dominicaine et sera présenté en première sur Amazon Prime Video à une date encore à déterminer.

Malgré les tentatives d’Hollywood de recruter Conor McGregor dans l’industrie cinématographique, l’ancien lutteur voulait faire ses débuts dans un produit pour lequel il conviendrait parfaitement. Des sources ont souligné que lorsque McGregor a appris qu’il était recherché pour le remake de Road House, il a vu le film original pour la première fois et l’a apprécié. Après avoir rencontré le producteur Joel Silver, il était satisfait du ton de l’histoire.

