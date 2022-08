La fin de Star Wars Andor sera directement liée au début de Rogue One

La prochaine série Star Wars en direct est reportée au 21 septembre, mais les informations ont déjà commencé à circuler à toute vitesse. Andor, avec Diego Luna, sera composé de deux saisons qui relieront l’histoire de ce personnage à l’intrigue racontée dans Rogue One, comme l’a déclaré le showrunner, réalisateur et scénariste Tony Gilroy dans des déclarations aux critiques de télévision. Association.

« Notre dernière scène de la série, l’épisode 24, emmènera les téléspectateurs directement dans Rogue One et dans la toute première scène » du film.

Andor n’utilise pas StageCraft (Volume), la technologie de The Mandalorian

Dans une interview accordée à Empire, le showrunner a révélé que Star Wars : Andor n’utilise pas StageCraft, une technologie ILM qui a fait ses débuts dans The Mandalorian et a été utilisée dans toutes les séries de la saga à ce jour (The Book of Boba Fett et Obi-Wan Kenobi ). Cependant, la nouvelle production a préféré travailler avec des effets spéciaux plus classiques. « et, nous sommes de la vieille école. Nous n’avons pas du tout utilisé StageCraft. »

Selon Gilroy, il n’y a aucun moyen de faire les choses avec StageCraft et une technologie plus traditionnelle. « Soit vous êtes une série Volume, soit vous n’êtes pas une série Volume. Cela ne se prêtait pas à ce genre de production, donc vous ne pouvez pas choisir entre eux. »

Star Wars: Andor emmènera le spectateur dans une galaxie gouvernée d’une poigne de fer. L’Empire Galactique est à l’apogée de sa puissance, mais après quelques années de domination absolue, l’arôme de la révolution et de la rébellion commence à se faire sentir. Cassian Andor, un espion et agent de renseignement, rejoindra l’Alliance pour s’infiltrer. Pendant ce temps, sur Coruscant, une partie du sénat galactique élabore son plan de l’intérieur pour alimenter la rébellion. Mon Mothma, futur chef de l’Alliance, tire déjà les ficelles de la capitale impériale.

La série sera diffusée le 21 septembre sur Disney+.

Source | BD, IGN