Tous les Anneaux de Pouvoir : ce qu’ils étaient, quels pouvoirs ils donnaient et à quoi chacun les utilisait

La première de The Rings of Power approche à grands pas. Il reste moins d’un mois à la série Amazon Prime Video pour sa première, prévue pour le 2 septembre, et ces jours-ci, nous dépoussiérons le Legendarium de Tolkien et passons en revue une partie de son monde et de sa mythologie. Aujourd’hui nous allons poursuivre la tradition en nous concentrant sur l’objet qui donne son nom à la fiction, les anneaux de pouvoir. Combien il y en a? Qui les a fabriqués, quels pouvoirs ont-ils donnés et comment ont-ils été utilisés ? Nous allons répondre à tout cela dans cet article, dans lequel nous commencerons bien sûr par le poème du Seigneur des Anneaux qui est encore capable de nous faire dresser les cheveux sur la tête.

« Trois Anneaux pour les Rois Elfes sous le ciel. Sept pour les Seigneurs Nains dans les palais de pierre. Nouveau pour les Hommes Mortels condamnés à mourir. Un pour le Seigneur des Ténèbres, sur le sombre trône au Pays du Mordor, où les Ombres. Un Anneau pour gouvernez-les tous. Un Anneau pour les trouver, un Anneau pour les attirer tous et les lier dans les ténèbres, dans le Pays de Mordos où les Ombres reposent.

L’anneau unique

La puissance du reste des anneaux dépend de la survie de l’Anneau Unique, pour la création duquel Sauron avait besoin de toute sa puissance. Une partie de l’âme du métamorphe réside en elle et lorsqu’elle est utilisée, elle corrompt son porteur et augmente son pouvoir sauronien. Forgé dans les incendies de Mount Doom, il ne peut être défait qu’en eux et s’y rendre n’est pas facile, vous savez que les aigles ne sont pas des taxis. Contrairement au reste, il s’agit d’un anneau en or sans ornement, bien qu’il porte l’enchantement de Sauron et le verset de l’anneau écrit dessus dans la langue noire, visible uniquement lorsqu’il est chauffé ou dans la main du Seigneur des Ténèbres.

Parmi les pouvoirs de l’Anneau Unique, nous retrouvons l’invisibilité, l’extension de la vie du porteur, son contrôle par Sauron et la connaissance de l’emplacement du reste des anneaux qui lui sont liés.

Les trois anneaux des elfes

Les anneaux « pour les rois elfiques sous le ciel » sont au nombre de trois et portent le nom des trois éléments de la nature. Nous avons Narya, l’anneau rouge ou de feu. Nenya, l’anneau d’eau, également connu sous le nom d’anneau blanc ou de diamant. Et enfin il y aurait Vilya, le Blue ou Air Ring. Ils ont été forgés par le Prince Celebrimbor dans le Kingdom d’Eregion, près des Monts Brumeux. Sauron l’a trompé pour qu’il les fabrique et quand il a eu fini, il a détruit son royaume et l’a forcé à avouer où ils se trouvaient, les saisissant et les liant à l’Anneau Unique.

Après la chute de Sauron et la séparation de l’Anneau Unique de son doigt, déjà au Troisième Âge, les elfes les utilisèrent à nouveau pour guérir et combattre la décomposition qu’apporte le passage du temps. L’anneau de Narya (Fire) s’est retrouvé en possession de Gandalf; l’Anneau de Nenya est celui que Galdriel utilise pour protéger et préserver le royaume de Lothlórien ; et Vilya se trouve à Rivendell, gardé par Elrond.

Les Sept Anneaux des Nains

Nous passons aux Sept Anneaux « pour les Seigneurs Nains dans les palais de pierre. » Chacun des grands clans nains avait le sien: la Maison de Durin (Durin’s Fok), les Firebeards (Firebeards), Broadbeams (Broadbeams), Iron Fists (Ironfists), Stiffbeards (Stiffbeards), Blacklocks (Blacklocks) et Feet of Stones ( Pieds de pierre). Ils ont été forgés par des elfes, peut-être avec Celebrimbor à nouveau impliqué, et Sauron n’a pu en obtenir que trois. Gandalf a dit à Frodon que le reste était donné aux dragons.

En plus d’augmenter l’espérance de vie, les Sept Anneaux apportent avec eux richesse et pouvoir, bien qu’ils finissent par corrompre et conduire à la cupidité et à la rage.

Les neuf anneaux humains

Les derniers. « Pour les hommes mortels condamnés à mourir », Sauron a forcé Celebrimbor à forger neuf anneaux et les a donnés aux grands leaders parmi les hommes. À savoir, des rois, des sorciers, des guerriers célèbres et même des Númenóréens noirs et un Homme de l’Est. Comme les autres, ils ont donné à leurs porteurs une vie plus longue, l’invisibilité à leur merci, et leur ont même permis d’influencer la volonté de leurs sujets, quoique par la terreur. Au contraire, ils ont corrompu plus que tout autre. À long terme, leurs maîtres se sont usés et se sont estompés pour devenir les Nazgul, les Ringwraiths, au moment où ils ont été complètement à la merci de Sauron et sont devenus ses serviteurs les plus fidèles.

Cette semaine, nous les avons examinés encore plus en profondeur dans des rapports tels que celui qui passe en revue toute l’histoire du Nazgul, y compris le Roi Sorcier d’Angmar, et dans des pièces spéciales telles que celle consacrée à la chute du Nazgul. Il a également partagé les théories sur la mystérieuse épée noire des remorques, qui pourrait être une lame de Morgul et appartenir aux serviteurs de Sauron. Ce sont sûrement les grands protagonistes de la série, puisque leurs showrunners ont beaucoup insisté pour savoir d’où venait le Nazgul, mais il faudra attendre le 2 septembre pour le savoir.