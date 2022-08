La saison 2 de Peacemaker est sûre, selon James Gunn

Tout est allé trop vite. Après la fusion de Warner et Discovery, l’avenir de HBO Max s’est engouffré dans un terrain difficile ces dernières heures. La plate-forme a supprimé son propre contenu et le film Batgirl – ainsi que d’autres productions – ont été soudainement annulés. Des fuites indiquent que la série originale est en danger, mais qu’en est-il de Peacewalker ? James Gunn, réalisateur et responsable du projet, a demandé aux téléspectateurs de se calmer et a déclaré que la deuxième saison était sans danger.

« La deuxième saison de Peacewalker est-elle sûre ? », a demandé un follower sur le réseau social Twitter. La réponse de Gun a été assez rassurante et claire : « et, les gars, soyez calmes. » La vérité est que la première saison a été un succès, il serait donc difficile de justifier une annulation pour le moment. En tout cas, des licenciements courent chez HBO Max, mais cela devra attendre que Warner Bros. Discovery tienne son assemblée générale.

Peacewalker est un spin-off de Suicide Squad, le film de James Gunn qui fait office de reboot et ramène certains des personnages du film de David Ayer. Dans cette série, le Pacificateur est pleinement introduit dans une intrigue pleine d’action et d’humour, qui est colorée avec des méchants plus que particuliers qui viennent de l’espace.

Batgirl, la première grosse annulation

Warner Bros. Discovery a annoncé que Batgirl ne sera pas diffusé sur HBO Max ou dans les salles. Malgré le fait que le film ait déjà été tourné, la société a décidé de se passer d’un produit dans lequel elle a investi plus de 90 millions de dollars. Les réalisateurs, pour leur part, ont réagi en publiant un communiqué dans lequel ils ont exprimé leur tristesse et leur surprise face à la nouvelle.

Des nouvelles concernant HBO Max sont attendues dans les prochaines heures.

Source | Twitter