Jouez gratuitement à Far Cry 6 pendant une durée limitée sur consoles et PC

Si vous n’avez pas encore combattu les forces du dictateur Antón Castillo, Ubisoft vous offre la possibilité de rejoindre la guérilla de Far Cry 6 sans débourser un seul euro, bien que pour une durée limitée. La société française a annoncé un nouveau week-end gratuit, qui se traduit par un week-end gratuit qui débutera le 4 août et durera jusqu’au dimanche 7 août sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S et PC.

Comme d’habitude dans les tests de jeux Ubisoft, ceux qui le téléchargeront pourront accéder à tout le contenu du jeu, y compris les DLC gratuits qui ont été publiés à ce jour. De plus, il sera également possible d’acheter Far Cry 6 avec une réduction de 60 %. Et l’évolution ? Tous les progrès peuvent être reportés à la version finale. Le week-end gratuit débutera à 18h00 en France, bien que cela dépende de la plateforme.

La dictature du président : la révolution commence

L’île de Yara était un paradis dans le Pacifique, mais la corruption et les guerres internes ont fini par fracturer une société qui a élu Antón Castillo comme président. Après avoir été investi, l’homme politique s’empare du pouvoir absolu et devient dictateur. Désormais, un groupe de guérilleros tente de mettre fin au règne de terreur de cet homme sans scrupules, qui écrase la ville sans aucune compassion.

Far Cry 6 est sorti en octobre 2021 pour consoles, PC et Google Stadia. Le titre conserve la formule habituelle de la saga, il propose donc un gameplay de tir plein de moments imprévisibles et chaotiques. Après son lancement, Ubisoft a commercialisé trois extensions avec un gameplay roguelite, mettant en vedette plusieurs des méchants les plus emblématiques de la marque.

Source | Ubisoft