Les réalisateurs de Batgirl après l’annulation : "Nous sommes tristes et sous le choc, nous ne pouvons pas y croire. »

La nouvelle est tombée comme un seau d’eau froide. Batgirl, le nouveau film réalisé par Adil El Arbi et Bilall Fallah (Mme Marvel), a été annulé et ne sortira pas sur HBO Max ni en salles. Tout semble indiquer que c’est le début d’une série d’annulations qui suivront la fusion de Warner et Discovery, bien que les plans ne soient pas encore finalisés. Quoi qu’il en soit, les réalisateurs du film n’ont pas voulu partir sans se dire au revoir et ont publié un communiqué sur Instagram.

« Nous sommes tristes et surpris par la nouvelle, nous n’arrivons toujours pas à y croire », ont-ils été honnêtes dans le communiqué. « En tant que réalisateurs, il est crucial que notre travail soit montré aux spectateurs, et même si le film était loin d’être terminé, nous aurions aimé que les fans du monde entier aient l’opportunité de voir le film final. Peut-être qu’un jour ça arrivera inch’Allah [expresión que se puede traducir como ‘si Dios quiere’]”.

Reconnaissant pour l’équipe et pour avoir participé au DCEU

Les cinéastes ont souligné que les acteurs et l’équipe créative derrière le film ont fait « un travail acharné » pour amener le personnage de DC sur grand écran :

« Nous serons éternellement reconnaissants d’avoir fait partie de cette équipe. C’était un rêve de travailler avec des acteurs aussi fantastiques que Michael Keaton, JK Simons, Brendan Fraser, Jacob Scipio, Corey Johnson, Rebeca Front et surtout Leslie Grace, qui a interprété Batgirl avec tant de passion, de dévouement et d’humilité. »

Malgré l’amer au revoir, Adil El Arbi et Bilall Fallah ont clairement fait savoir qu’ils étaient heureux d’avoir pu travailler avec un personnage de l’univers Batman. « En tout cas, en tant que grands fans de Batman que nous sommes depuis l’enfance, cela a été un privilège et un honneur d’avoir fait partie du DCEU, même si ce n’était que pour une courte période. Batgirl pour toujours. »

