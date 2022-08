Combien coûtera le Battle Pass MultiVersus Saison 1 et combien de niveaux aura-t-il ?

Le combat a commencé. Les personnages les plus disparates prennent part à la bataille de MultiVersus, un nouveau jeu de combat gratuit de Warner Bros. Games. Le titre développé par Player First Games est encore en phase de bêta ouverte, mais il regarde déjà de travers sa version finale (aussi définitive que puisse l’être un produit en constante évolution). Il ne reste qu’une semaine avant la première de la saison 1 et du Battle Pass, mais combien cela coûtera-t-il ?

Par le biais du réseau social Twitter, le réalisateur Tony Huynh a répondu à la question d’un follower, qui évoquait précisément la question du prix. Selon la création, la passe de combat coûtera 950 Gleamium, la devise de paiement de MultiVersus. Cela se traduit par environ 10 euros, puisque le pack de 1 000 Gleamium coûte 9,99 euros dans les différentes boutiques numériques.

Avant le début de la première saison, les joueurs ont pu acheter le Battle Pass de pré-saison, à un prix bien inférieur (seulement 300 Gleamium). La différence est que ce pass n’a que 15 niveaux de récompenses (skins, icônes, pièces, skins, etc.), tandis que celui de la première saison atteindra 50, comme l’a confirmé le réalisateur lui-même.

MultiVersus équilibrera plusieurs de ses personnages

La bêta ouverte est en cours et Warner Bros. Games prend note de ce qui fonctionne et de ce qui ne fonctionne pas. Sur la base des commentaires reçus, le studio a nerfé Taz, mais après l’EVO 2022, ils prévoient de toucher d’autres combattants comme Bugs Bunny ou Wonder Woman. Le but est qu’aucun des protagonistes ne soit trop déséquilibré ou excessivement puissant.

MultiVersus est disponible en téléchargement gratuit sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S et PC. Le jeu est également sorti dans divers packs payants (Founders Editions) avec quelques extras skins qui n’affectent pas directement le gameplay.

Source | Twitter