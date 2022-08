Les créateurs de Scorn dévoilent la durée du jeu et rappellent qu’il ne s’agit pas d’un AAA

Ebb Software, le studio responsable de Scorn, a partagé de nouveaux détails intéressants sur le titre. Le média Wccgtech s’est fait l’écho d’un message partagé sur la page du jeu Steam, qui fait référence à la durée de l’histoire, qui oscillera entre 6 et 8 heures, accompagné d’un rappel sur la nature du projet, qui a commencé à prendre forme à travers un campagne de financement assez réussie.

Le mépris est un double AA

Ljubomir Peklar, directeur créatif, a expliqué que Scorn est une production indépendante, créée par une équipe qui a commencé son voyage « avec seulement 4 personnes et un très petit budget », bien qu’ils se soient ensuite développés pour devenir un studio « double A ». Peklar a également fait allusion à sa durée : « environ 6 ou 8 heures, bien que le temps varie en fonction du temps que chaque joueur met pour avancer dans les énigmes », explique-t-il. Enfin, il a confirmé que nous verrons du nouveau matériel après la Gamescom 2022, qui se tiendra du 24 au 28 août.

Horreur et science-fiction dans le plus pur style Alien

Les similitudes artistiques et environnementales avec le travail de Ridley Scott sont les principaux coupables que de nombreux utilisateurs ont placé leurs espoirs sur Srocn, une aventure d’horreur et de science-fiction à la première personne qui se déroule dans un monde où l’organique et l’artificiel se confondent en un seul. Ses créateurs ont précisé qu’il ne s’agit pas d’un FPS, bien qu’il y ait de l’action, les armes sont « un outil optionnel » pour progresser. Ils seront facilement reconnaissables à leur forme (pistolets, fusils de chasse… etc.) et fonctionneront de manière standard, comme ils le feraient dans n’importe quel autre FPS, mais ici ils ne servent pas seulement à abattre des ennemis, mais aussi à interagir avec l’environnement.

Scorn est prévu pour le 21 octobre prochain et arrivera sur PC et Xbox Series X|S (également sur Xbox Game Pass depuis son lancement).

Source | EbbSoftware ; via WCcftech