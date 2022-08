Ce serait Zelda Ocarina of Time, Majora’s Mask, The Wind Waker et plus de livraisons avec les graphismes de Paper Mario

64 Bits est un utilisateur de YouTube célèbre pour ses créations, généralement axées sur la réinvention de jeux avec l’aspect visuel de différentes plateformes, générations et styles. Ces derniers mois, il s’est démarqué pour des œuvres comme Elden Ring avec le look des jeux Super Nintendo, entre autres, mais en regardant son catalogue, nous en avons trouvé un vraiment impressionnant : la saga Zelda réinventée avec les graphismes incomparables de Paper Mario.

Contrairement à d’autres reprises, cette vidéo ne s’en tient pas à un seul titre, mais à une bonne poignée de livraisons avec la franchise : Ocarina of Time, Majora’s Mask, Minish Cap, The Wind Waker, A Link to the Past, Twilight Princess… Le résultat est un spectacle audiovisuel. Sans plus tarder, nous vous laissons la vidéo complète pour que vous puissiez en profiter.

Paper Mario, une saga qui crée une tendance

La Nintendo 64 a reçu le premier Paper Mario — actuellement disponible sur Nintendo Switch Online + Expansion Pack — en 2000 (2001 en France). The Millennium Door a suivi dans son sillage sur GameCube, tandis que Super Paper Mario, troisième partie, est sorti sur Nintendo Wii. Plus tard, nous avons reçu plusieurs autres chapitres de la saga sur Nintendo 3DS, Wii U et Nintendo Switch.

La saga a attiré l’attention de beaucoup pour sa section graphique indubitable avec un style papier et carton, la couleur de ses décors et le charisme de ses histoires. Mais aussi en raison de la combinaison de l’exploration, du développement du personnage et du combat de jeu de rôle au tour par tour. A tel point que d’autres développeurs n’ont pas hésité à leur emboîter le pas. Bug Fables : The Eternal Young en fait partie, même s’il change le Kingdom Champignon pour un monde peuplé d’insectes dans le plus pur style Hollow Knight. Et bientôt, en 2022, The Outbound Ghost sortira, avec un ton plus sombre et une histoire de fantômes.

