Shanks se prépare à chercher la victoire à l’EVO 2022 : à quand le tournoi Dragon Ball FighterZ ?

Le joueur espagnol Shanks se battra pour prolonger sa carrière de succès lors de l’imminent EVO 2022, qui se tiendra le week-end prochain. Non content d’avoir remporté le trophée de champion Dragon Ball FighterZ Masters League à l’époque, et d’avoir touché l’argent dans divers tournois tout au long de cette année, il se battra cette fois sur la scène la plus prestigieuse de toutes, dans laquelle les meilleurs joueurs et équipes de la planète se rassemblent. . Vous souhaitez suivre sa carrière dans le championnat en direct ? Méfiez-vous du calendrier des titres Arc System Works.

Tournois Dragon Ball FighterZ : horaires et dates

Ci-dessous, nous vous proposons le calendrier de la phase de groupes (Pools) de Dragon Ball FighterZ dans l’EVO 2022 pour de France, l’Amérique latine et les États-Unis. Dans les premières heures du vendredi au samedi à 03h00 (CEST), le premier tour aura lieu.

France () : à 03h00

France (îles Canaries) : à 02h00

Argentine : à 22h00

Bolivie : à 21h00

Brésil : à 00:00

Chili : à 21h00

Colombie : à 20h00

Costa Rica : à 19h00

Cuba : à 21h00

Equateur : à 20h00

El Salvador : à 19h00

États-Unis (Washington DC) : à 21h00

États-Unis (PT): à 18h00

Guatemala : à 19h00

Honduras : à 19h00

Mexique : à 20h00

Nicaragua : à 19h00

Panama : à 20h00

Paraguay : à 21h00

Pérou : à 20h00

Porto Rico : à 21h00

République Dominicaine : à 21h00

Uruguay : à 22h00

Venezuela : à 21h00

Le deuxième aura lieu le samedi à 09h00 (CEST) et dans les premières heures du samedi au dimanche, à 02h00 (CEST) aura lieu le Top 24. De plus, dans ce lien, vous avez le programme complet de l’EVO 2022 avec tous les tournois et événements.

Source | ÉVO 2022