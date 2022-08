Horaire complet de l’EVO 2022 : date, horaires, matchs et tournois

L’Evolution Championship Series est un événement eSport annuel axé exclusivement sur les jeux de combat. Une étape dans laquelle les meilleurs joueurs et équipes du monde se réunissent pour s’affronter dans des tournois des titres du moment dans le genre, tels que Dragon Ball FighterZ, Tekken 7 et Street Fighter V : Champion Edition, entre autres. Cette fois-ci, l’EVO 2022 approche à grands pas, c’est donc le bon moment pour consulter le calendrier complet avec les dates et heures de chaque événement.

vendredi 5 août

Événements spéciaux : 19h00 (CEST) / 10h00 (PT)

Skullgirls : 2ème Encore Top 8 : 04h00 (CEST) / 19h00 (PT)

Équipement coupable : 19h00 (CEST) / 10h00 (PT)

Granblue Fantasy : 19h00 (CEST) / 10h00 (PT)

Piscines Tekken 7 : 03:00 (CEST) / 18:00 (PT)

Piscines ultimes de Mortal Kombat 11 : 19h00 (CEST) / 10h00 (PT)

Mortal Kombat 11 Ultimate Top 24: 02h00 (CEST) / 17h00 (PT)

Street Fighter V : Groupe de l’édition Champion : 19h00 (CEST) / 10h00 (PT)

Bassins de sang fondu : 19h00 (CEST) / 10h00 (PT)

Melty Blood Type Lumina Top 64 : 00:00 (CEST) / 15:00 (PT)

Dragon Ball FighterZ : 03h00 (CEST) / 18h00 (PT)

Skullgirls : 2e piscine Encore : 19h00 (CEST) / 10h00 (PT)

Skullgirls : 2ème Encore Top 48 : 23h00 (CEST) / 14h00 (PT)

King of Fighters XV : 03h00 (CEST) / 18h00 (PT)

Tournois communautaires de la galerie Vortex : 19h00 (CEST) / 10h00 (PT)

samedi 6 août

Mortal Kombat 11 : Top 8 ultime : 19h00 (CEST) / 10h00 (PT)

Melty Blood: Type Lumina Top 8: 23h00 (CEST) / 14h00 (PT)

Granblue Fantasy: Versus Top 8 : 12h00 (CEST) / 17h00 (PT)

Dragon Ball FighterZ Top 8 : 15h00 (CEST) / 20h00 (PT)

Piscines Guilty Gear Strive : 19h00 (CEST) / 10h00 (PT)

Guilty Gear Strive Top 96: 05h00 (CEST) / 20h00 (PT)

Guilty Gear Strive Top 24: 06h00 (CEST) / 21h00 (PT)

Piscines Tekken 7 : 19h00 (CEST) / 10h00 (PT)

Tekken 7 Top 48 : 04h00 (CEST) / 19h00 (PT)

Granblue Fantasy: Versus Pools : 19h00 (CEST) / 10h00 (PT)

Granblue Fantasy: Versus Top 24 : 09:00 (CEST) / 00:00 (PT)

Top 32 multiversus : 00:00 (CEST) / 15:00 (PT)

Finale MultiVersus : 02h00 (CEST) / 17h00 (PT)

Street Fighter V: Champion Edition Top 48: 19h-22h PT

Dragon Ball FighterZ : 09h00 (CEST) / 00h00 (PT)

Dragon Ball FighterZ Top 24 : 02h00 (CEST) / 17h00 (PT)

Piscines King of Fighters XV : 09h00 (CEST) / 00h00 (PT)

King of Fighters XV Top 48 : 07h00 (CEST) / 22h00 (PT)

Tournois communautaires de la galerie Vortex : 09h00 (CEST) / 00h00 (PT)

dimanche 7 août

Top 8 du King of Fighters XV : 19h00 (CEST) / 10h00 (PT)

Tekken 7 Top 8 : 02h00 (CEST) / 17h00 (PT)

Street Fighter V: Champion Edition Top 8 : 02h00 (CEST) / 17h00 (PT)

Guilty Gear Strive Top 8: 05h00 (CEST) / 20h00 (PT)

De plus, nous vous rappelons que vous pouvez suivre tout ce qui se passe pendant l’EVO 2022 en direct via la chaîne officielle de l’organisation sur Twitch.

Source | EVO 2022; via Dot Esports