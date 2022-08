Call of Duty: Modern Warfare 2 peut être vu dans des images multijoueurs divulguées

Garder un secret est délicat de nos jours, même lorsque les entreprises demandent aux participants de signer des accords de non-divulgation. Le joueur des LA Rams NFL, Cameron Dicker, a publié une image du lobby multijoueur de Call of Duty: Modern Warfare 2, indiquant clairement qu’Activision Blizzard a organisé un événement avec des athlètes. La vérité est qu’il y a eu plusieurs captures qui sont apparues sur les réseaux sociaux, toutes taguées sous le hashtag #CODPartner.

La capture de Dicker a été supprimée de son Instagram, mais pas assez rapidement pour qu’un utilisateur n’ait pas pris la capture d’écran correspondante. Dans cette image spécifique, vous pouvez lire le mot Coalition, l’une des factions multijoueurs de Modern Warfare 2019, à laquelle participent des personnages comme Price, Ghost et Mara. Du côté de l’allégeance se trouvent Nikto, Roze et Farah. Ceux-ci se sont ensuite subdivisés en d’autres factions plus petites. C’est une première version de toute façon, alors ne prenez rien pour acquis tant que ce n’est pas officiel.

Le mode DMZ, inspiré des extractions d’Escape from Tarkov, avait également fait l’objet de rumeurs et semble se confirmer, comme il apparaît sur l’une des images qui ont fuité.

Y aura-t-il Call of Duty l’année prochaine ?

Le journaliste Jason Schreier a publié sur Bloomberg plus tôt cette année que des sources proches du dossier avaient appris de lui que Call of Duty 2023 avait été retardé. L’information indiquait qu’Activision Blizzard ne publierait pas de nouvel épisode principal l’année prochaine. Et pourtant, dans un document transmis à la presse, les Américains ont laissé entendre qu’il y aurait du contenu premium payant, ce qui pointe directement vers une nouvelle production de la saga.

Quoi qu’il en soit, Call of Duty : Modern Warfare 2 sera commercialisé le 28 octobre sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S et PC.

Source | Charlie Intel