Pokémon Scarlet et Purple ont prouvé qu’ils connaissaient leur public et lui ont rendu un vibrant hommage avec la nouvelle… évolution ? transformation ? Disponible dans les deux jeux. Nous parlons de teracristallisation, un phénomène unique à la région de Paldea qui fait que les Pokémon changent de forme et brillent comme des pierres précieuses. Cette nouvelle capacité ajoutera encore plus de profondeur et de caractère aléatoire aux batailles et prouvera que les deux épisodes sont les jeux Pokémon parfaits pour la génération Crystal.

Blague à part, tous les Pokémon de Paldea pourront teracristalliser, ce qui booste aléatoirement l’un des types de Pokémon (cela semble basé sur les types de mouvements que nous avons appris) et rend toutes les attaques de ce type plus fortes. Chez certains Pokémon, cela le fera même changer de type pendant la cristallisation. Nous avons vu, par exemple, un Pikachu de type Vol et un Drifblim de type Feu.

« Généralement, Eevee reste de type normal après la teracristallisation, mais certains peuvent devenir de type herbe ou eau », explique la bande-annonce. Il y aura beaucoup de Pokémon avec des types de teracristallisation étranges et ce sera un facteur de plus à prendre en compte pour décider lesquels capturer et lesquels conserver.

Le Pikachu avec teracristallisation en Pokémon de type volant sera une incitation à pré-commander les jeux.

Les nouveaux raids à 4 joueurs

Les Pokémon avec des teratypes rares apparaîtront dans les teraraids, des raids jusqu’à quatre personnes dans lesquels nous défierons des Pokémon Teracrystal spéciaux. C’est un nouveau type de raid dans lequel nous pouvons utiliser des mouvements ou soigner nos Pokémon sans attendre que les alliés agissent. Le travail d’équipe sera la clé de la victoire. Si nous parvenons à vaincre le Pokémon Teracristallin en question, nous aurons la possibilité de l’attraper.

La téracristallisation vient changer la façon de jouer à Pokémon et peupler les cristaux des boutiques Swarovski. Les gens ne déclareront plus leur amour ou ne proposeront plus avec des bagues, mais avec Pokémon Teracrystal. Il ne faudra pas longtemps pour qu’émerge un remake de Breakfast at Tiffany’s intitulé Breakfast at Teracrystals, et où une actrice aux prétentions d’Audrey se tiendra devant la conférence d’un Jeu avec Pokémon Scarlet et Purple. On ne sait pas si le moment viendra avec le lancement des deux jeux, prévu le 18 novembre sur Nintendo Switch, mais ça viendra. Faites-nous confiance, ça viendra…