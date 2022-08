FIFA Mobile lance une mise à jour avec le mode Manager et 30 sélections

EA Sports vient de confirmer que la nouvelle mise à jour de FIFA Mobile est désormais disponible, y compris le mode Manager tant attendu du jeu. Cela nous permet de jouer des matchs (et de battre nos rivaux) comme jamais auparavant : simplement en planifiant des stratégies et en ajustant les tactiques en temps réel. Il aura son propre système de classement Division Rivals et nous devrons le parcourir en fonction des victoires si nous voulons devenir un véritable champion de la FIFA. Voici comment le développeur décrit ce nouveau mode de jeu :

« Le mode Manager est un mode entièrement automatique qui donne aux joueurs le contrôle total des tactiques et des stratégies d’une équipe, mettant la personne aux commandes en charge de dizaines de leviers tactiques différents. Il existe quatre préréglages (attaque, contrôle, contre-attaque et défense), mais le choix doit dépendre non seulement des forces et des faiblesses de votre équipe, mais aussi de celles de l’adversaire et de la situation du match.Par conséquent, FIFA Mobile vous permettra de peaufiner les quatre tactiques existantes ou de les réviser à compléter pour les adapter aux besoins de chaque groupe ».

Ce n’est pas la seule nouveauté de cette mise à jour, qui s’accompagne également de plusieurs améliorations du gameplay qui facilitent le changement de joueurs, augmentent l’habileté des gardiens et corrigent les multiples « erreurs de pied ». De plus, FIFA Mobile se prépare pour Qatar 2022 et a inclus les kits, logos et blasons de plus de 30 équipes nationales différentes afin que nous puissions soutenir nos pays préférés et défendre leurs couleurs lors des matches internationaux.

Pour ceux qui osent essayer les nouvelles fonctionnalités, rappelez-vous que vous pouvez télécharger gratuitement FIFA Mobile pour les appareils Android à partir de ce lien Google Play Store, et si nous sommes des utilisateurs iOS et que nous le préférons pour iPhone ou iPad, à partir de cet autre lien de l’application Magasin.