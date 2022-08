Tous les spin-offs et mini-jeux Pokémon basés sur la saga : ordre chronologique par date de sortie

Pokémon est l’une des sagas de jeux vidéo les plus populaires de tous les temps, cela ne fait aucun doute. Depuis 1996 (Pokémon Bleu et Rouge), il n’y a pas de génération qui puisse être considérée comme complète sans la première d’un ou deux épisodes principaux. Dans le présent, dans lequel nous avons déjà vu l’arrivée de Sword and Shield, nous nous préparons à l’une des bombes de l’année : Pokémon Scarlet et Purple.

Mais au-delà des volets principaux, la franchise est également connue grâce au nombre de spin-offs et de mini-jeux indépendants qu’elle nous a proposés au fil des années. Des jeux basés exclusivement sur les batailles Pokémon, aux bizarreries comme la chaîne de télévision Pokémon Channel, entre autres. Il est temps de tous les mémoriser, triés par ordre chronologique, génération à laquelle ils appartiennent et plateformes sur lesquelles ils sont sortis.

Première génération

Jeu de cartes à collectionner Pokémon – 1998, Game Boy Color.

Salut, Pikachu ! – 1998, Nintendo 64.

Stade Pokémon – 1999, Nintendo 64.

Pokémon Snap – 1999, Nintendo 64.

Pokémon Pinball – 1999, Game Boy Color.

Pokémon Puzzle League – 2000, Nintendo 64.

Deuxième génération

Pokémon Puzzle Challenge – 2000, Game Boy Color.

Stade Pokémon 2 – 2000, Nintendo 64.

Pokémon Mini – 2001 (animal de compagnie virtuel de style Tamagotchi).

Troisième génération

Pokémon Pinball : Rubis & Saphir – 2003, Game Boy Advance.

Pokémon Colisée – 2003, GameCube.

Chaîne Pokémon-2033, GameCube.

Pokémon Dash – 2004, Nintendo DS.

Pokémon Colisée : Dark Tempesrad XD – 2005, GameCube.

Pokémon Donjon Mystère : Équipe de Secours Rouge et Bleue – 2005, Game Boy Advance / Nintendo DS.

Lien Pokémon ! – 2005, NintendoDS.

Pokémon Ranger – 2006, Nintendo DS.

Quatrième génération

Pokémon Battle Revolution – 2006, Wii.

Pokémon Donjon Mystère : Explorateurs du Temps et des Ténèbres – 2007, Nintendo DS.

Pokémon Ranger : Les Ombres d’Almia – 2008, Nintendo DS.

PokéPark Wii : L’aventure de Pikachu – 2009, Wii.

Pokémon Mysterious World : Explorateurs du Ciel – 2009, Nintendo DS.

Pokémon Ranger : Traces de Lumière – 2010, Nintendo DS.

Cinquième génération

Pokémon Rumble Blast – 2011, Nintendo DS.

Poké Park 2 : Wonders Beyond – 2011, Wii.

Apprenez avec Pokémon : Aventure entre les Clés – 2011, Nintendo DS.

Pokémon Donjon Mystère : Les Portes de l’Infini – 2012, Nintendo DS.

Pokémon Conquête-2012, Nintendo DS.

Pokémon Rumble U – 2013, Wii U.

sixième génération

Tournoi Pokken – ​​2016, Wii U

Pokémon GO – 2016, Android et iOS

septième génération

Pokémon : Let’s Go Pikachu et Pokémon : Let’s Go Pikachu – 2018, Nintendo Switch.

huitième génération