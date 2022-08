Auronplay revient de vacances en beauté : plus de 11 000 nouveaux abonnés et un gros pic

Même les streamers les plus performants ont besoin de quelques jours de congé, des vacances qui leur permettent de se déconnecter de leur quotidien. Auronplay a déclaré qu’il partait à la mi-juillet et a promis un retour à partir d’août, ce qu’il a plus que rempli, puisqu’il a déjà fait deux émissions en direct. Les chiffres de retour n’auraient pas pu être plus positifs, avec quelque 11 000 nouveaux abonnés sur Twitch.

Le 1er août, Auronplay a atteint une moyenne de 80 193 utilisateurs simultanés avec des pics de près de 100 000, ainsi que 3 812 nouveaux abonnés. Le lendemain, plus de 60 000 téléspectateurs en moyenne ont regardé sa vidéo en même temps, tandis qu’il a ajouté 7 632 autres abonnés à sa chaîne Twitch. C’est-à-dire qu’en ajoutant les followers qu’elle a gagnés en ces premiers jours du mois, Auronplay a fidélisé 11 444 nouveaux abonnés.

Dernières statistiques d’Auronplay sur Twitch.

Aucun changement aux règles de TortillaLand

Il prévient les navigateurs avant de partir en vacances : Tortillaland n’est en aucun cas touché. Cela indique que les règles établies ont été maintenues pendant son absence, de sorte que tous les streamers participants qui ont été présents dans la série Minecraft ont dû suivre strictement la règle selon laquelle 4 heures de suite au maximum, ne pas jouer quelques heures, puis redémarrer le diffuser quand ils en ont envie :

« La réglementation Tortilla est très claire et incontestable », a-t-il commenté. « Quatre heures de streaming. Puis-je en faire deux de temps en temps, puis deux autres ? », a-t-il poursuivi. « Non, non, quatre heures d’affilée de streaming. C’est-à-dire que celui qui sort n’entre que le lendemain. Auronplay a alors garanti qu’il « ne va pas se faire taquiner » car il se considère comme « un vieux chien ». pour argumenter, « il y a des gens qui disent ‘j’entre deux heures et puis je coïncide avec Ibai pendant une heure. Et puis je coïncide aussi avec Spreen et j’entre à un autre moment’. Non, mon roi, pas pendant que je suis en charge. Tu ne vas pas chez moi pour tricher, tu ne peux pas avec moi. Comme les autres, oui ».

Ce sont tous les participants de Tortillaland 2.

